Cae “La Concha”, presunta lideresa criminal operadora en Iztapalapa y Tláhuac, CDMX | Video

Célula criminal desarticulada que operaba en Iztapalapa y Tláhuac. (FOTO: X: @PabloVazC)

Como resultado de una serie de cateos simultáneos realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), fueron detenidas 14 personas, entre ellas Concepción “N”, alias La Concha, señalada como presunta lideresa de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en la zona oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado de la SSC, los operativos se llevaron a cabo en cinco inmuebles de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, identificados como puntos de venta y almacenamiento de droga.

Fuentes consultadas por Infobae México reportaron que Concepción “N”, de 56 años de edad, cuenta con antecedentes delictivos en 1997 y 2007, por el delito de robo calificado.

Durante los cateos, las autoridades reportaron el aseguramiento de:

Mil 500 dosis de aparente droga (entre cocaína , marihuana y metanfetamina )

2 armas de fuego cortas

Cargadores

Básculas grameras

Teléfonos celulares

Dosis de droga asegurada. (FOTO: X: @PabloVazC)

Entre los detenidos se reportaron ocho hombres y seis mujeres, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

De acuerdo con los registros consultados por Infobae México, los ahora puestos a disposición se identificaron como:

Gustavo “N”, de 35 años de edad quien cuenta con antecedentes delictivos en 2012, por el delito de robo con violencia

Daniel Alejandro “N”, de 33 años

Perla Yajaira “N”, de 27 años

Karla Jazmín “N”, de 40 años

Héctor Miguel “N”, de 30 años, quien cuenta con antecedentes delictivos en 2021, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa

Héctor Eusebio “N”, de 60 años

Alma Delia “N”, de 56 años

Julio Cesar “N”, de 30 años

Danna Paola N", de 30 años

Francisco “N”, de 45 años

Carlos Francisco “N”, de 27 años

Karla Lucia “N”, de 42 años

Ángel Axel “N”, de 18 años

Cabe señalar que en las acciones participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La Concha”, presunta líder con antecedentes penales

La SSC informó que La Concha cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado. Según las investigaciones, la mujer sería la encargada de decidir los puntos de distribución y venta de narcóticos en colonias de Iztapalapa y Tláhuac.

Las autoridades detallaron que las órdenes de cateo fueron obtenidas tras trabajos de investigación de gabinete y campo, en los que se detectaron domicilios utilizados como centros de operación y bodegas de droga.

Las autoridades reportaron la detención de 13 personas más Crédito: X: @PabloVazC

En todos los casos, los operativos se realizaron sin uso de la violencia y en apego a los protocolos policiales y de derechos humanos. Asimismo, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Finalmente, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, agradeció el apoyo de la Fiscalía capitalina y de las instancias federales que integran el Gabinete de Seguridad, al subrayar que la colaboración interinstitucional permite combatir los delitos de alto impacto.

Van más de 7 mil detenidos por delitos de alto impacto en CDMX

El impacto de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz en la CDMX se refleja en la magnitud de los resultados obtenidos durante el mes de octubre, informó Pablo Vázquez Camacho.

Desde el inicio de la administración de Clara Brugada Molina, hasta el 31 de octubre, la SSC-CDMX, en coordinación de la FGJCDMX reportaron la detención de 7 mil 262 personas presuntamente vinculadas a delitos de alto impacto.

En el mismo periodo, la policía preventiva decomisó:

Más de 816 kilogramos y cerca de 66 mil dosis de posible marihuana

154 kilogramos y casi 78 mil 688 dosis de aparente cocaína

84 kilogramos y 19 mil 824 dosis de posible metanfetamina

5 mil 262 dosis de presunto cristal

Armas, equipo y droga asegurada durante los operativos. (FOTO: X: @PabloVazC)

En cuanto a equipo táctico y armas, se registró el aseguramiento de:

72 armas de fuego cortas y largas

Casi 128 cargadores

8 mil 456 cartuchos

3 mil 919 vehículos

477 vehículos semicompletos

284 motocicletas desvalijadas

Más de 17 mil toneladas de autopartes