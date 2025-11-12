México

Ángela Aguilar presume su anillo de bodas en su concierto y revela que Nodal se enoja si se lo quita

La cantante ha mencionado a Christian Nodal en todos sus shows

Guardar
La cantante reveló que Nodal
La cantante reveló que Nodal se enoja si se quita el anillo de bodas. (Captura de pantalla @karla.monsivais)

Ángela Aguilar se encuentra una vez más en medio de la polémica ya que durante el inicio de su gira 'Libre Corazón’, donde sorprendió al público al mostrar su anillo de bodas y asegurar que si se lo quita, Christian Nodal se enoja. El regreso de Aguilar, el 7 de noviembre, marcó su primer reencuentro con los escenarios tras permanecer un año alejada de los espectáculos en vivo por las controversias y críticas que enfrentó tras iniciar su relación con el sonorense.

Durante una de las funciones, la artista interrumpió el repertorio para solicitar su rebozo compatibles con su vestimenta regional y el icónico anillo tras quitárselo por portar guantes. Ante el público, la hija de Pepe Aguilar declaró: “Es que no me cabía el anillo por los guantes y se iba a enojar mi esposo. Ya me lo pusieron. ¿Ya vieron?” La alusión generó respuesta inmediata entre los asistentes y reforzó el interés en la relación que mantiene con el también cantante.

Ángela Aguilar presume anillo. (TikTok: karla.monsivais)

Las apariciones recientes de Ángela Aguilar han causado gran eco no solo por su vida personal, sino por elementos del show que algunos usuarios han calificado como polémicos. Aguilar replicó en el escenario un gesto asociado a Freddie Mercury, vocalista de Queen, e invitó al público a entonar la emblemática frase “Eee ooo” durante sus actuaciones. “Le voy a copiar a mi esposo que le copiaba a Freddie Mercury y hacía: ‘Eee ooo’”, apuntó antes de realizar la pausa musical, lo que desató comentarios en plataformas digitales tras ser captado el momento.

Su voz, probada sin pistas grabadas a petición de los espectadores, también ha sido tema de discusión, ya que la artista buscó evidenciar que interpreta en directo todas sus canciones como parte de su gira.

La cantante ha mencionado a
La cantante ha mencionado a Nodal en todos sus conciertos. (TikTok: @elytorres_91)

La interpretación del tema “Dime cómo quieres”, colaboración de 2020 con Christian Nodal, se transformó en uno de los puntos destacados del espectáculo. Pese a la ausencia de Nodal, quien se encuentra de gira, Aguilar interpretó la pieza y se dirigió al público con referencias cariñosas, incluso mencionando que el intérprete no ha podido acudir a sus conciertos porque está en ensayos. Al presentar la canción, Ángela Aguilar expresó: “El que debería de cantarla conmigo hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir. ¿Qué mal, no? A mí me traen para arriba y para abajo en sus conciertos y él no viene a los míos. Le voy a empezar a cobrar. Ya le cobré”.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos productos de limpieza podrían ser peligrosos si los usas en temporada de frío

Durante la temporada fría, la ventilación limitada en los hogares puede aumentar la exposición a vapores tóxicos y reacciones químicas peligrosas

Estos productos de limpieza podrían

Quiénes son y cómo operan las Fuerzas Especiales de la Marina que participan en el Plan Michoacán

Cinco unidades de Fuerzas Especiales de la Marina participarán en el Plan Michoacán con la misión de capturar y extraer a líderes de los principales cárteles

Quiénes son y cómo operan

Guerrero registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guerrero registra sismo de 4.0

Cuáles son las estafas más comunes en el Buen Fin y cómo evitar caer en ellas

Ciberdelincuentes emplean técnicas sofisticadas para robar datos y recursos financieros en temporada de ofertas comerciales

Cuáles son las estafas más

Nuevo audio expone a José Julián, hijo de Julián Figueroa, hablando mal de Maribel Guardia

La cantante reconoció en declaraciones previas haber recibido audios que causaron alarma por la manera en que el menor se expresaba

Nuevo audio expone a José
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son y cómo operan

Quiénes son y cómo operan las Fuerzas Especiales de la Marina que participan en el Plan Michoacán

Así fue el liderazgo silencioso de ‘El Mayo’ Zambada, según el periodista Diego Enrique Osorno

Caso Noelia Daylen: qué se sabe del asesinato de la niña de 4 años en Juchitán, Oaxaca

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores en el Edomex: decían ser de un grupo criminal de Jalisco

Revelan imágenes del velorio de La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo abatida en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Nuevo audio expone a José

Nuevo audio expone a José Julián, hijo de Julián Figueroa, hablando mal de Maribel Guardia

Christian Nodal rompe el silencio tras declaraciones de Ángela Aguilar sobre la boda religiosa

Tras anuncio de boda religiosa, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejan ver juntos: “Besitos”

Imelda Tuñón es captada besando a un hombre, así reacciona Maribel Guardia

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la quinta semana en el reality

DEPORTES

Martinoli cuestiona posible convocatoria de

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”

Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford: “Es uno de los grandes, sin duda”

Mikel Arriola confirma inversión en fuera de lugar semiautomático y definiciones clave sobre el ascenso

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”