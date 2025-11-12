Ángela Aguilar presume su anillo de bodas en su concierto y revela que Nodal se enoja si se lo quita

La cantante reveló que Nodal se enoja si se quita el anillo de bodas. (Captura de pantalla @karla.monsivais)

Ángela Aguilar se encuentra una vez más en medio de la polémica ya que durante el inicio de su gira 'Libre Corazón’, donde sorprendió al público al mostrar su anillo de bodas y asegurar que si se lo quita, Christian Nodal se enoja. El regreso de Aguilar, el 7 de noviembre, marcó su primer reencuentro con los escenarios tras permanecer un año alejada de los espectáculos en vivo por las controversias y críticas que enfrentó tras iniciar su relación con el sonorense.

Durante una de las funciones, la artista interrumpió el repertorio para solicitar su rebozo compatibles con su vestimenta regional y el icónico anillo tras quitárselo por portar guantes. Ante el público, la hija de Pepe Aguilar declaró: “Es que no me cabía el anillo por los guantes y se iba a enojar mi esposo. Ya me lo pusieron. ¿Ya vieron?” La alusión generó respuesta inmediata entre los asistentes y reforzó el interés en la relación que mantiene con el también cantante.

Ángela Aguilar presume anillo. (TikTok: karla.monsivais)

Las apariciones recientes de Ángela Aguilar han causado gran eco no solo por su vida personal, sino por elementos del show que algunos usuarios han calificado como polémicos. Aguilar replicó en el escenario un gesto asociado a Freddie Mercury, vocalista de Queen, e invitó al público a entonar la emblemática frase “Eee ooo” durante sus actuaciones. “Le voy a copiar a mi esposo que le copiaba a Freddie Mercury y hacía: ‘Eee ooo’”, apuntó antes de realizar la pausa musical, lo que desató comentarios en plataformas digitales tras ser captado el momento.

Su voz, probada sin pistas grabadas a petición de los espectadores, también ha sido tema de discusión, ya que la artista buscó evidenciar que interpreta en directo todas sus canciones como parte de su gira.

La cantante ha mencionado a Nodal en todos sus conciertos. (TikTok: @elytorres_91)

La interpretación del tema “Dime cómo quieres”, colaboración de 2020 con Christian Nodal, se transformó en uno de los puntos destacados del espectáculo. Pese a la ausencia de Nodal, quien se encuentra de gira, Aguilar interpretó la pieza y se dirigió al público con referencias cariñosas, incluso mencionando que el intérprete no ha podido acudir a sus conciertos porque está en ensayos. Al presentar la canción, Ángela Aguilar expresó: “El que debería de cantarla conmigo hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir. ¿Qué mal, no? A mí me traen para arriba y para abajo en sus conciertos y él no viene a los míos. Le voy a empezar a cobrar. Ya le cobré”.