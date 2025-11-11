Localizan más de 250 terrenos presuntamente vinculados al crimen organizado en el “Triángulo Dorado”

Elementos de seguridad y de la UNODC desplegados en diferentes estados de la República para localizar plantíos de droga. (FOTO: @UNODC México)

Autoridades federales en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), localizaron 259 terrenos presuntamente vinculados al crimen organizado durante una operación de monitoreo en el norte del país.

La acción forma parte del proyecto MEXK54 “Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Terreno Mexicano”, que tiene como objetivo identificar y estimar la extensión de los plantíos de amapola y marihuana en zonas con alta incidencia de producción, como el llamado Triángulo Dorado, comprendido entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

De acuerdo con la UNODC, durante los trabajos de campo se realizaron vuelos de observación aérea y recorridos terrestres, mediante los cuales se obtuvieron registros estadísticos, geográficos y fotográficos, además de muestras destinadas al análisis del contenido de morfina en al goma de opio.

Como resultado, se georreferenciaron:

225 plantíos de amapola

12 plantíos de marihuana

18 posibles pistas clandestinas

4 presuntos laboratorios clandestinos para la creación de drogas

Agentes realizando estudios del terreno. (FOTO: @UNODC México)

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), en una acción coordinada que busca fortalecer la cooperación interinstitucional y consolidar un sistema de monitoreo confiable para la elaboración de políticas basadas en evidencia.

Finalmente, la UNODC destacó que los datos obtenidos permitirán mejorar los modelos de estimación del rendimiento de cultivos ilícitos y reforzar las estrategias de combate a la producción de drogas en México.

Plan Michoacán: una estrategia para combatir al crimen organizado desde raíz

En ocasiones anteriores, la mandataria Claudia Sheinbaum había comentado que el Plan Michoacán buscará brindar justicia y paz en el estado tras la crisis de seguridad desatada por el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El Gabinete de Seguridad detalló que se desplegarán más de 12 mil elementos en Michoacán para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. (FOTO: Presidencia)

Según Sheinbaum, más de 12 mil elementos de seguridad sellarán Michoacán para contener a los grupos delictivos de la región y combatir municipio a municipio las células delictivas.

Asimismo, el titular de la DEFENSA, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que se implementará un plan de contención en Michoacán para establecer una coordinación permanente entre dicha entidad y los estados aledaños, esto con la finalidad de mantener a las células delictivas en ciertas regiones y se facilite la investigación de los agentes de seguridad.

La concentración de las autoridades en el estado también buscarán proteger a la población en los pasos carreteros mientras que mantienen separadas a las células delictivas regionales para evitar conflictos por territorio en Michoacán.