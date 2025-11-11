México

La reacción de Mariela Sánchez, la novia de Cristian Castro, luego de que el cantante fuera visto con otra mujer: “Se fue de casa”

La presunta prometida del cantante aseguró que desconocía los rumores y se mostró devastada tras la difusión de las imágenes en donde está con otra mujer

Cristian Castro afirma que se casará con Mariela Sánchez en la Basílica de Guadalupe. (Instagram)

Cristian Castro vuelve a protagonizar un escándalo sentimental luego de que se filtraran imágenes que pondrían en jaque su compromiso con Mariela Sánchez, la modelo argentina con quien tenía planes de boda para principios de febrero de 2026.

El cantante mexicano fue sorprendido junto a Marcela, líder de su club de fans en Mendoza, Argentina, lo que de inmediato desató rumores de una infidelidad y el presunto fin de su relación.

La controversia estalló tras la difusión de un video en el programa Puro Show, donde puede verse al hijo de Verónica Castro en actitud cercana con la joven fan. Todo esto ocurre apenas una semana después de que Castro confirmara públicamente la fecha de su boda con Mariela Sánchez en una entrevista, declarando: “llegaré al altar durante los primeros días de febrero de 2026”.

La atención mediática se disparó y los fanáticos, hasta hace poco emocionados por el enlace, no tardaron en multiplicar las especulaciones en redes sociales.

Mariela Sánchez en shock

Sin embargo, lo realmente sorprendente fue que la misma Mariela Sánchez confirmó que no tenía conocimiento de las imágenes y que el cantante simplemente se marchó de su hogar hace varios días.

Tras la difusión de las imágenes y versiones que aseguraban su ruptura, la propia Mariela fue entrevistada por la periodista Marcia Frisciotti, quien confirmó que Sánchez desconocía la infidelidad hasta que se enteró por los medios de comunicación.

“La verdad que no sabía de esto, me estoy enterando. Estoy muy triste. Tengo la información de que Cristian Castro se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, confesó la modelo.

Por el momento, ni Cristian Castro ni el entorno cercano al cantante han emitido declaraciones oficiales sobre el tema ni sobre la naturaleza de su relación con Marcela. Los únicos hechos concretos siguen siendo el video tomado en Mendoza y la confirmación por parte de Mariela de que ya no convive con el intérprete de “No podrás”.

Los boletos para el concierto de Cristian Castro ya están a la venta en Teleticket.

Los reportes añaden que la relación entre Cristian y Marcela se profundizó en los últimos días, pero hasta ahora no hay confirmación sobre el supuesto inicio de un nuevo romance.

Lo que sí se sabe es que, de confirmarse la separación, la última etapa en la vida amorosa de Castro pasará a la larga lista de episodios polémicos en la trayectoria personal del artista, quien suele estar bajo el escrutinio de la prensa rosa.

Mientras tanto, los seguidores de ambos esperan pronunciamientos o declaraciones más claras, y el futuro de la boda que prometía ser uno de los eventos del año queda en una gran incertidumbre.

Por su parte, Verónica Castro, quien ocasionalmente es cuestionada en relación a la vida de su hijo, tampoco ha declarado nada al respecto.

Reportan crisis de salud de

Banco de niebla obliga a

Tercera etapa de Vivienda para

Tercera etapa de Conavi 2025:

Vandalizan la cripta de Silvia
