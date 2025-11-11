México

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que vas a gastar si quieres asistir al tercer show de la emblemática banda

Tras varias semanas de rumores,
finalmente se ha confirmado el regreso de AC/DC a Latinoamérica EFE/Emilio Naranjo/Archivo

La expectativa por el regreso de AC/DC a la Ciudad de México se intensificó tras el anuncio de una tercera y última presentación de la banda en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira Power Up Tour 2026. La promotora Ocesa Rock confirmó que el nuevo concierto se realizará el 15 de abril de 2026, ofreciendo una oportunidad adicional para los seguidores que no lograron conseguir entradas para las funciones iniciales.

La venta de boletos para esta fecha final comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 14:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster. No se habilitará preventa especial, por lo que todos los interesados deberán esperar al inicio de la venta general para intentar adquirir sus entradas.

Las dos primeras fechas, programadas para el 7 y el 11 de abril de 2026, agotaron sus localidades en la jornada de venta simultánea realizada el viernes anterior. Ante la rápida respuesta del público, la banda liderada por Angus Young y Brian Johnson decidió sumar una última presentación, consolidando el evento como uno de los más esperados del año en la escena musical mexicana.

Ventajas y desventajas del boleto más barato para AC/DC

(Ocesa)
(Ocesa)

El boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros cuesta mil 510 pesos mexicanos y corresponde a la sección Naranja C, es decir, la zona de gradas más alejadas del escenario.

Esta entrada es una buena opción si no quieres gastar demasiado dinero y tiene como ventaja que incluye un lugar con asiento, por lo que no tendrás que llegar al recinto antes de tiempo. Su principal desventaja es, por supuesto, la lejanía con el escenario; no obstante, el GNP Seguros cuenta con pantallas gigantes para que no te pierdas de los detalles del show. Estos boletos suelen acabarse rápido, por lo que debes ir directo por ellos cuando comience la venta.

Te dejamos también el precio de los demás boletos:

  • General A: $3,618.25
  • General B: $2,650.25
  • Zona GNP: $5,850.25
  • Verde B: $4,858.25
  • Naranja B: $3,506.25
  • Verde C: $2,378.25
AC/DC regresa a México con
AC/DC regresa a México con 'Power Up Tour' tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos (Infobae México/ Jesús Aviles)

La gira mundial Power Up Tour representa el regreso de la legendaria agrupación australiana a México, en el marco de la celebración de más de cincuenta años de trayectoria y millones de discos vendidos. El tour, que toma su nombre del álbum más reciente de la banda, contempla veintiún fechas en América y recorrerá países como Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá.

Con la apertura de esta última fecha, miles de fanáticos mexicanos tendrán una nueva oportunidad para presenciar el espectáculo de una de las bandas más emblemáticas del rock internacional, en un evento que promete reunir a multitudes en el Estadio GNP Seguros.

