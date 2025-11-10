México

Hacienda ajusta reglas fiscales con FIFA para el Mundial 2026 y respeta acuerdos firmados en el sexenio de Peña Nieto

La dependencia sostuvo reuniones con el organismo rector del fútbol internacional para definir las medidas fiscales y aduaneras que aplicarán a empresas vinculadas con la organización del Mundial 2026

Las medidas acordadas entre el
Las medidas acordadas entre el gobierno de México y la FIFA buscan garantizar que el desarrollo del evento se realice sin contratiempos administrativos y con apego a las leyes mexicanas. En la imagen, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el 28 de agosto. (Crédito: Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo reuniones con representantes de la FIFA para revisar los compromisos fiscales que México asumió con este organismo, encargado de la organización de la Copa Mundial de 2026.

Los encuentros se realizaron con el propósito de precisar las reglas que se aplicarán en materia de impuestos y aduanas a las empresas y personas involucradas en la planeación y desarrollo del torneo.

De acuerdo con información de la SHCP, los beneficios fiscales que ahora se revisan derivan de la Garantía Gubernamental, firmada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese acuerdo permitió que México fuera designado como una de las sedes del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

La garantía incluyó un conjunto de facilidades fiscales y administrativas para la FIFA, sus filiales, proveedores, contratistas y otros participantes, con una vigencia de diez años a partir de 2018. Su objetivo fue ofrecer condiciones que facilitaran la organización del evento deportivo sin obstáculos legales o fiscales.

Continuidad bajo la actual administración

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum decidió mantener el cumplimiento de esos compromisos, por lo que en la Ley de Ingresos de la Federación se incorporó una disposición que autoriza a Hacienda a emitir una norma especial —denominada norma habilitante— para aplicar las facilidades fiscales exclusivamente a quienes participen directamente en la organización y celebración del Mundial 2026.

Las medidas permitirán que los organizadores del torneo cumplan con sus obligaciones fiscales de manera simplificada durante 2026, esto incluye aspectos como el pago de impuestos, el traslado de bienes y la retención de contribuciones.

La Secretaría de Hacienda, a
La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será la responsable de emitir las reglas que definirán quiénes podrán acceder a los beneficios. (Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)

Esto se traduce en que las empresas podrán importar temporalmente materiales, equipos o mercancías necesarias para el evento sin incurrir en los mismos procesos o cargas fiscales que en operaciones comerciales ordinarias. También se facilitará la contratación de servicios internacionales y el movimiento de personal extranjero vinculado con el torneo.

Estas medidas aplicarán únicamente a actividades relacionadas directamente con la organización del campeonato y no se extenderán a otras empresas ni al público en general.

Reglas a cargo del SAT

La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será la responsable de emitir las reglas que definirán quiénes podrán acceder a los beneficios, qué requisitos deberán cumplir y cuáles serán los procedimientos para aplicarlos.

Una vez concluidos los acuerdos técnicos, las disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Con ello quedará formalmente vigente la aplicación de la Garantía Gubernamental que México ofreció a la FIFA.

Durante las mesas de trabajo, Hacienda y la FIFA analizaron también los procedimientos para la entrada y salida de mercancías, el pago de proveedores internacionales y los trámites relacionados con la movilidad de personal.

De acuerdo con la dependencia, estas medidas buscan garantizar que el desarrollo del evento se realice sin contratiempos administrativos y con apego a las leyes mexicanas.

Acuerdos similares se han implementado en otros países sede de torneos internacionales, donde los gobiernos establecen facilidades fiscales para la FIFA con el fin de asegurar la viabilidad logística y económica del evento. En el caso de México, las medidas acordadas forman parte de los compromisos adquiridos desde la candidatura mundialista y se aplicarán sólo durante 2026.

SHCPHaciendaSATFIFACopa Mundial 2026mexico-noticias

