México

Detienen a dos personas por disparar contra dos jóvenes y herirlos en Iztapalapa, CDMX

Las autoridades atraparon a los agresores tras revisión de cámaras y recopilación de información a través de testimonios

Guardar
Los agresores se encuentran en
Los agresores se encuentran en custodia tras intentar huir. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Dos hombres fueron arrestados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras un ataque con arma de fuego que dejó a dos personas heridas en la alcaldía Iztapalapa.

El operativo policial se desplegó la tarde del pasado domingo 9 de noviembre de 2025, luego de que los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Las víctimas fueron una persona de 19 y otra de 24 años. Ambas recibieron atención médica tras el ataque, mientras que los presuntos responsables fueron localizados y detenidos en las inmediaciones.

Detalles de la agresión en Iztapalapa

Sin mediar palabra, los agresores
Sin mediar palabra, los agresores dispararon contra los dos jóvenes. Un resultó con heridas en el brazo y el otro con impactos en la espalda. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SSC, los hechos ocurrieron en las calles Villa Figueroa y Villa Sidaler, donde los agentes confirmaron la presencia de dos hombres heridos con manchas de sangre visibles.

Uno de los lesionados relató a los policías que los agresores se acercaron portando pistolas y dispararon sin mediar palabra antes de huir del lugar.

Los familiares de los afectados trasladaron a ambos jóvenes a un hospital, donde el personal médico diagnosticó al hombre de 24 años con dos heridas de bala en el brazo izquierdo y al de 19 años con impactos en la espalda.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana incluyó la recopilación de testimonios de testigos en el sitio, quienes proporcionaron las características de uno de los presuntos agresores.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes localizaron primero a un hombre de 23 años en la esquina de Villa Figueroa y Villa Cid, a quien pusieron bajo resguardo para protegerlo de posibles represalias por parte de los vecinos.

Posteriormente, en coordinación con los operadores del C2 Oriente y mediante el uso de cámaras de videovigilancia, los policías ubicaron al segundo sospechoso, de 33 años, cuando intentaba escapar a pie por la calle Villa Cid esquina con Villa del Rey.

Según la información difundida por la SSC, uno de los detenidos, el hombre de 33 años, cuenta con antecedentes penales por daño a la propiedad doloso, tras haber ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2014.

Tras la detención, los agentes informaron a ambos sujetos el motivo de su arresto, les leyeron sus derechos constitucionales y los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará inicio a la investigación correspondiente, conforme al procedimiento establecido por la SSC de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

SSCIztapalapamexico-noticias

Más Noticias

Sonriendo y en primera fila: así presenció Nawat Itsaragrisil la detención de presuntos mexicanos en Tailandia

Tras protagonizar un altercado con la representante mexicana Fátima Bosch, el empresario tailandés de nueva cuenta genera polémica

Sonriendo y en primera fila:

¿Cómo está la calidad del aire en la CDMX y Edomex hoy lunes?

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿Cómo está la calidad del

Cómo se escribe: ¿Acuario, aquarium o acuárium? Esto recomienda la RAE

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: ¿Acuario, aquarium

Valor de apertura del euro en México este 10 de noviembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

¿Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la CDMX en la última hora hoy lunes?

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

¿Cuáles son las estaciones del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era La Chucky, la

Quién era La Chucky, la sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

Ángela Aguilar responde a polémica por conciertos vacíos: “No se trata de cuántos te ven”

Ángela Aguilar reclama a Christian Nodal por ausentarse en sus conciertos en EEUU

Catorce años de matrimonio y dos hijos: la historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón que llegó a su fin

La Granja VIP: quiénes son los peones de la quinta semana

DEPORTES

Calendario NBA: fechas, horarios y

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025