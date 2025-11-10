Detienen a dos personas por disparar contra dos jóvenes y herirlos en Iztapalapa, CDMX

Los agresores se encuentran en custodia tras intentar huir. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Dos hombres fueron arrestados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras un ataque con arma de fuego que dejó a dos personas heridas en la alcaldía Iztapalapa.

El operativo policial se desplegó la tarde del pasado domingo 9 de noviembre de 2025, luego de que los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Las víctimas fueron una persona de 19 y otra de 24 años. Ambas recibieron atención médica tras el ataque, mientras que los presuntos responsables fueron localizados y detenidos en las inmediaciones.

Detalles de la agresión en Iztapalapa

Sin mediar palabra, los agresores dispararon contra los dos jóvenes. Un resultó con heridas en el brazo y el otro con impactos en la espalda. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SSC, los hechos ocurrieron en las calles Villa Figueroa y Villa Sidaler, donde los agentes confirmaron la presencia de dos hombres heridos con manchas de sangre visibles.

Uno de los lesionados relató a los policías que los agresores se acercaron portando pistolas y dispararon sin mediar palabra antes de huir del lugar.

Los familiares de los afectados trasladaron a ambos jóvenes a un hospital, donde el personal médico diagnosticó al hombre de 24 años con dos heridas de bala en el brazo izquierdo y al de 19 años con impactos en la espalda.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana incluyó la recopilación de testimonios de testigos en el sitio, quienes proporcionaron las características de uno de los presuntos agresores.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes localizaron primero a un hombre de 23 años en la esquina de Villa Figueroa y Villa Cid, a quien pusieron bajo resguardo para protegerlo de posibles represalias por parte de los vecinos.

Posteriormente, en coordinación con los operadores del C2 Oriente y mediante el uso de cámaras de videovigilancia, los policías ubicaron al segundo sospechoso, de 33 años, cuando intentaba escapar a pie por la calle Villa Cid esquina con Villa del Rey.

Según la información difundida por la SSC, uno de los detenidos, el hombre de 33 años, cuenta con antecedentes penales por daño a la propiedad doloso, tras haber ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2014.

Tras la detención, los agentes informaron a ambos sujetos el motivo de su arresto, les leyeron sus derechos constitucionales y los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará inicio a la investigación correspondiente, conforme al procedimiento establecido por la SSC de la Ciudad de México.