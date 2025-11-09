Surgen acusaciones de fraude por supuesto favoritismo a Jawy en La Granja VIP

Una polémica publicación del matutino ‘Venga la Alegría’ ha derivado en señalamientos en Facebook y X. (Jawy, Facebook / Captura de pantalla, X)

Los reflectores han aterrizado en la cuarta gala de eliminación de La Granja VIP. A unas horas de descubrir quién será la celebridad que se despedirá del reality show, en redes sociales han surgido acusaciones contra su producción debido a un marcado favoritismo hacia Jawy Méndez promovido por el programa Venga la Alegría.

El apoyo ha generado duras críticas debido a que, semanas antes, Adal Ramones, presentador estelar, lanzó dardos contra La Casa de los Famosos VIP —de TelevisaUnivision— al asegurar que en La Granja VIP no habría favoritismo y el público siempre sería escuchado.

La nominación de Jawy

El viernes, Eleazar Gómez cambió el rumbo de las votaciones. Tras ganar la salvación un día antes, salvó a Manola Díez y envió al cuadro de nominados a Jawy, quien heredó los votos acumulados por la presentadora regiomontana.

Méndez, colaborador de Venga la Alegría Fin de Semana, parte como el granjero con más posibilidades de salir debido a que su grupo de seguidores ha tenido menos días para votar por él y la tendencia heredada por Manola es incierta.

Además, comparte placa junto a tres granjeros que han demostrado tener un fandom fuerte: Alfredo Adame, Alberto del Río y Lola Cortés.

‘Venga la Alegría’ desata polémica

El sábado, el matutino Venga la Alegría pidió votar por Méndez. “¡Llegó el momento! Nuestro Jawy quedó nominado en La Granja VIP y nosotros sabemos cuál es el mejor team". En X, donde el reality se ha mantenido entre las principales tendencias, la respuesta fue negativa.

Un amplio segmento consideró que el apoyo del matutino incurría en un posible fraude, debido a que establecía condiciones injustas en la competencia para Lola Cortés, Alfredo Adame y Alberto del Río.

“Ya nos vieron la cara cuando mandaron a Jawy a la suite y una vez más nos quieren hacer el fraude, gente. Si se queda Jawy sabemos que es protegido de la televisora y no porque el público lo quiere”, señaló.

La producción, en aprietos

De acuerdo con datos de empresas especializadas en medición de audiencia, La Granja VIP se posiciona como uno de los programas más vistos en el horario estelar de las noches y un fenómeno en redes sociales debido a la interacción con los seguidores.

Hasta ahora, esa audiencia se había sentido escuchada y veía imparcialidad en las eliminaciones y competencias del reality. No obstante, la publicación de VLA derivó en ataques no previstos que representan la primera gran crisis de credibilidad del proyecto.

Durante su primer programa, Ramones insistió en que el proyecto de TV Azteca sería imparcial: “Ustedes vieron toda la gente involucrada. Esto no admite mano negra o chanchullo. Tú lo vas a ver 24/7 y además vas a ver quién trabaja o no trabaja. Es muy distinto a estar de baquetón en un camastro”.

Tres semanas después, la campaña promovida por Venga la Alegría tiene bajo el ojo público el desarrollo de las votaciones de este domingo.

