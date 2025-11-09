“Otro viernes de locos” y “Una navidad ex-cepcional” destacan entre los estrenos de streaming del 10 al 16 de noviembre

Dos de los estrenos de streaming más esperados de la semana - (Netflix-imdb)

Noviembre continúa con una sólida oferta de contenidos disponibles en las plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max mantienen el mes activo con propuestas en comedias, romances, thrillers, terror, documentales y animación.

Los espectadores podrán disfrutar de dramas juveniles, historias de fantasía, comedias románticas y relatos dramáticos. Entre los lanzamientos más esperados de la semana destacan “Marines”, un documental sobre el ejército estadounidense y “Otro viernes de locos”, la irreverente secuela que sigue la divertida y desafiante relación entre madre e hija.

A continuación te compartimos el catálogo de estrenos programados para la semana del 10 al 16 de noviembre, para que puedas organizar tu agenda y no te pierdas ningún contenido próximo.

Qué se estrena en Netflix

Esta atrapante serie documental sigue a una excepcional unidad de marines mientras realiza peligrosos ejercicios de combate en el océano Pacífico. (Netflix)

Lunes 10 de noviembre

Marines

Es una serie documental que habla sobre el paso a la madurez que sigue a los miembros de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), la «fuerza de respuesta inmediata» del ejército estadounidense en el Pacífico. Desde una mirada personal muestran los duros entrenamientos y momentos emotivos que viven los jóvenes.

Sesame Street

Una nueva temporada llega con las caras más conocidas del mundo “sesame street”. Donde los más pequeños del hogar aprenderán a mostrar amabilidad y compasión en el día a día ante diversas situaciones cotidianas.

Miércoles 12 de noviembre

Orange: El condado de oro

Vuelven las agentes del condado Orange y están dispuestas a convertir su oficina en la número uno de Oppenheim Group. Agentes inmobiliarios de élite desarrollan una competencia entre ellos mismos para cerrar tratos millonarios.

Una Navidad ex-cepcional

Se estrena esta próxima semana en la plataforma Netflix. (Netflix España)

Una mujer recién divorciada intenta pasar una última Navidad en familia antes de vender la casa y mudarse, pero todo se complica cuando su exmarido aparece con una novia increíble en plenas fiestas.

Soy Eddie

El documental muestra la vida y carrera del icónico Eddie Murphy. En donde exploran desde el inicio de su trayectoria como comediante hasta su éxito como actor de cine.

El caso Eloá: Un secuestro en directo

Este documental atrapante explora el caso de una adolescente secuestrada por su exnovio en una de las situaciones con rehenes más impactantes de Brasil.(Netflix)

Jueves 13 de noviembre

Delhi Crime

La serie revela cómo mujeres de todo el país son víctimas de la trata para el mercado de novias del norte de la India y para la explotación sexual.

La bestia en mi

Aggie Wiggs (Claire Danes) busca devolverle el sentido a su vida tras una gran pérdida. En su camino se cruza Nile Jarvis (Matthew Rhys), un hombre acusado de asesinato. Lo que empieza como una conexión entre vecinos pronto se convierte en una obsesión tóxica y cada vez más peligrosa. (Netflix)

Una famosa autora no es ni la sombra de lo que era desde la trágica muerte de su hijo y al apartarse públicamente todo cambia.

Si no hubiera visto el sol

Un joven de 25 años que se entrega a la policía tras cometer una serie de asesinatos a sangre fría y confiesa ser el temido

Viernes 14 de noviembre

El cuco de cristal

Con la esperanza de descubrir más cosas sobre su donante de corazón, una joven doctora llega a un pueblo cuyos habitantes se enfrentan a décadas de misteriosas tragedias. (Netflix España)

Una residente de primer año sufre un infarto y esto la obliga a someterse a un trasplante de corazón. Durante su recuperación siente la necesidad de saber más sobre la persona que le donó el órgano.

Jake Paul vs. «Tank» Davis

La pelea de boxeo entre Jake «El Gallo de Dorado» Paul contra Gervonta «Tank» Davis. Este enfrentamiento histórico tendrá lugar el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, y podrá verse en directo en todo el mundo, solo en Netflix.

Próximos estrenos de Prime Video

Lunes 10 de noviembre

La Batifamilia

Esta comedia de acción animada de 22 minutos tiene como protagonistas a Damian y a Bruce Wayne, quienes junto a su unida familia de inadaptados enfrentan los desafíos de la vida cotidiana mientras protegen las calles de Ciudad Gótica.

Miércoles 12 de noviembre

Un día fuera de control

Un padre se queda en casa después de ser despedido, Un día otro papá lo invita a jugar un partido para después verse involucrado en una persecución caótica.

Viernes 14 de noviembre

Maliacia

Un carismático tutor se gana la confianza de una familia adinerada. Cuando la familia se va de vacaciones la niñera cae enferma y el tutor aprovecha para instalarse en su casa de Londres.

Belén

En el norte conservador de Argentina, Julieta es acusada de un aborto ilegal tras una emergencia médica. Frente a años de prisión por un crimen que no cometió, su única esperanza es Soledad, una abogada valiente que arriesga todo por defenderla. Su lucha trasciende el juicio y despierta un movimiento de solidaridad y derechos. (Prime Video Latinoamerica)

Una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada, después despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Al estar varios años detenida una abogada busca luchar por su libertad.

Cuáles son los próximos estrenos de Disney+

Miércoles 12 de noviembre

Otro viernes de locos

Se estrena esta próxima semana en la plataforma Disney . (Disney Studios LA)

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan regresan con una secuela en donde la historia se desarrolla años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan.

Viernes 14 de noviembre

A Very Jonas Christmas Movie

Se estrena esta próxima semana en la plataforma Disney . (Disney Latinoamérica)

Tres famosos hermanos corren contrarreloj y se enfrentan a desafíos cada vez mayores durante un caótico viaje de Londres a Nueva York.

Qué ver en HBO Max

Jueves 13 de noviembre

Ângela Diniz: Asesinada y condenada

La serie está inspirada en el reconocido podcast Praia dos Ossos y revisita la historia de Ângela Diniz, una mujer que, por su libertad y autonomía, desafió los estándares impuestos a las mujeres y fue brutalmente castigada por ello.

Viernes 14 de noviembre

Merteuil: Juegos de seducción

Se estrena esta próxima semana en la plataforma HBO Max. (HBO Max Latinoamérica)

Isabelle de Merteuil, embriagada por la ira, se embarca en un vertiginoso ascenso, desafiando toda moralidad y todo poder, desde el submundo libertino hasta la corte de Luis XV. Al final de su lucha por la libertad, le espera una desgarradora decisión: entre el amor y la venganza.

La mujer de las sombras

Una mujer vestida de negro aparece en el jardín de una familia y lanza una escalofriante advertencia. Nadie sabe de dónde viene ni quién es.

One to One: John & Yoko

El mundo musical, personal, artístico, social y político de John y Yoko en el contexto de una era turbulenta en la historia estadounidense y en Nueva York en 1972.