Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de noviembre

La sexta semana del reality se convierte en un punto de inflexión con deportistas en riesgo

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

La expectativa aumenta entre los seguidores de Exatlón México 2025 ante la inminente eliminación programada para este domingo 9 de noviembre.

Durante la sexta semana de la temporada, la tensión se ha intensificado, ya que las mujeres de ambos equipos, Rojo y Azul, se encuentran en riesgo de eliminación.

La incertidumbre sobre quién dejará el circuito ha provocado una ola de comentarios y especulaciones en plataformas como X y TikTok, donde los nombres de las posibles candidatas circulan con insistencia.

Diversas filtraciones en redes sociales han generado debate al señalar que Ella Bucio, integrante del equipo rojo, podría ser la próxima atleta en abandonar la competencia, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la producción.

Entre las mencionadas por seguidores y páginas especializadas figuran, además de Ella Bucio, Edna y Thayli por el lado rojo, así como Paola, Valery y Katia en el equipo azul. Aunque las filtraciones suelen anticipar los resultados, la identidad de la eliminada permanecerá bajo resguardo hasta la transmisión oficial.

El nombre de Ella Bucio ha cobrado fuerza en los rumores debido a una combinación de factores deportivos y personales.

Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

Reportes en redes sociales y cuentas dedicadas a spoilers del programa apuntan a que la gimnasta podría ser la sexta eliminada de la temporada tras perder el duelo de eliminación y registrar uno de los porcentajes de efectividad más bajos entre las competidoras.

A este desempeño se suma una situación personal delicada: el reciente fallecimiento de su abuela, noticia que le fue comunicada mientras continuaba en la competencia. Este hecho ha sido señalado por seguidores y analistas como un posible factor que habría afectado su rendimiento en las últimas jornadas.

Quiénes han salido de Exatlón México y dónde ver el capítulo

Hasta la fecha, la lista de eliminados de Exatlón México 2025 incluye a Alex, Andrea, Karen y Antonio, todos del equipo azul, así como Aristeo del equipo rojo, quien abandonó la competencia por una lesión. La salida de una nueva atleta este domingo marcará un punto de inflexión en la temporada, ya que los equipos comienzan a mostrar divisiones internas y la presión por mantenerse en el reality se intensifica.

El programa, conducido por Antonio Rosique, se transmite desde República Dominicana a través de Azteca Uno. El “Domingo de Eliminación” inicia a las 18:00, mientras que los episodios de lunes a viernes se emiten a las 19:00.

La dinámica de la sexta semana ha puesto el foco en los Duelos de Supervivencia, donde las mujeres luchan por asegurar su permanencia, y la rivalidad entre rojos y azules se ha vuelto cada vez más cerrada.

