México

The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos: estos son los precios para su show

El Palacio de los Deportes será sede de dos noches de rock alternativo con la gira global de la banda y su nuevo álbum

Guardar
The Neighbourhood anuncia segunda fecha
The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos. (YouTube)

La fiebre por The Neighbourhood en México alcanzó un nuevo nivel luego de que la banda originaria de California agotara en tiempo récord la primera fecha en el Palacio de los Deportes para el 25 de septiembre de 2026.

Por tanto, como respuesta a la abrumadora demanda, el grupo acaba de confirmar una segunda presentación en el mismo recinto para el sábado 26 de septiembre, como parte de su ambiciosa gira global THE WOURLD TOUR.

El tour mundial comenzará en Austin, Texas, y recorrerá icónicos recintos como el Madison Square Garden de Nueva York y The O2 de Londres. Por supuesto, México ocupa un lugar destacado en el itinerario: además de las fechas en CDMX, The Neighbourhood se presentará el 21 y 23 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el Auditorio Banamex de Monterrey, respectivamente —ambos con últimos boletos disponibles— antes de cerrar su periplo en su ciudad natal, Los Ángeles, el 9 de octubre en The Kia Forum.

Esta nueva gira presupone el regreso triunfal de la banda tras su periodo más largo de pausa y coincide con el lanzamiento de su próximo disco, (((((ultraSOUND))))), disponible desde el 14 de noviembre vía Warner Records.

Como parte de la promoción, la banda estrenó el videoclip de “Private”, dirigido por Ramez Silyan, además de tres nuevas canciones que han sido descritas como “un poderoso regreso a las raíces de la banda”.

The Neighborhood regresará a México
The Neighborhood regresará a México en 2026 tras una pausa prolongada iniciada en 2022, cuando la agrupación decidió suspender sus actividades indefinidamente debido a la acusación por conducta sexual inapropiada que recibió su baterista Brandon Fried contra María Zardoya, vocalista de la banda The Marías. Este grave incidente motivó la salida inmediata del músico y el cese temporal de la actividad del grupo. Credito:Instagram: @thenbhdfiles

La preventa exclusiva Banamex para la nueva fecha del Palacio de los Deportes inicia el 7 de noviembre a través de Ticketmaster, mientras que la venta general arranca un día después. Los detalles completos y el acceso a boletos pueden consultarse directamente en la web oficial de la banda.

Formada en 2011 por Jesse Rutherford, Zach Abels, Brandon Fried, Jeremy Freeman y Mikey Margott, The Neighbourhood escaló al estrellato internacional en 2013 con el disco I Love You., impulsado por el éxito global de “Sweater Weather”. Desde entonces, su mezcla de géneros, sencillos multiplatino y evolución constante los ha convertido en un referente del rock alternativo moderno.

Con la gira THE WOURLD TOUR y su nuevo álbum en puerta, The Neighbourhood busca elevar aún más su legado en México y el mundo.

¿Cuánto cuestan los boletos para The Neighbourhood en CDMX?

Cartel oficial. (Ocesa)
Cartel oficial. (Ocesa)
  • General A: $2 mil 132.75 pesos mexicanos
  • Nivel D: $1 mil 339.25 pesos mexicanos
  • Nivel E: $1 mil 16.75 pesos mexicanos
  • General B: $1 mil 91.25 pesos mexicanos

Temas Relacionados

The NeighbourhoodCDMXPalacio de los DeportesConciertos MéxicoBoletosTicketmasterPrecios(((((ultraSOUND)))))Preventamexico-entretenimiento

Más Noticias

Megadeth se despide de México y los escenarios: esto cuestan sus boletos para el concierto del adiós

El legendario grupo de thrash metal tocará en la Arena CDMX el 10 de mayo de 2026; entradas a la venta en noviembre

Megadeth se despide de México

México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

El Tri Femenil cerró su participación en Marruecos 2025

México venció a Brasil en

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.1 en Santa Rosalía, BCS

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

¿Por qué no es bueno dejar la fibra de los trastes dentro del jabón?

Mantener limpio en las zonas donde se preparan alimentos debe ser prioridad

¿Por qué no es bueno

Frente frío #13 en México: gobierno alerta de bajas temperaturas en 16 estados y lluvia este fin de semana

El gobierno federal emitió diversas recomendaciones para evitar afectaciones por la entrada del frente frío y otros fenómenos

Frente frío #13 en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal dijo que a

Christian Nodal dijo que a muchos de sus mariachis les negaron la visa para su gira en EEUU

Guillermo del Toro asegura que fue testigo de un asesinato en un hotel: “No había nadie más ahí”

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Nodal en mayo y redes le advierten: “Ese mes le da tiempo de todo”

DEPORTES

México venció a Brasil en

México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

Soberano Jr. reaparece en el CMLL con victoria mientras que Austin Aries sufre derrota en su debut en la Arena México

Milito se une a la lista de entrenadores que clasificaron directo a Chivas a la Liguilla desde 2020

Rey Fénix sufre dura derrota en WWE SmackDown ante Talla Tonga y recibe inesperado rescate

Iván Zamorano recuerda su paso por el América tras hacerlo campeón después de 13 años: “Llegué a un club grande”