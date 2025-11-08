The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos: estos son los precios para su show

The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos. (YouTube)

La fiebre por The Neighbourhood en México alcanzó un nuevo nivel luego de que la banda originaria de California agotara en tiempo récord la primera fecha en el Palacio de los Deportes para el 25 de septiembre de 2026.

Por tanto, como respuesta a la abrumadora demanda, el grupo acaba de confirmar una segunda presentación en el mismo recinto para el sábado 26 de septiembre, como parte de su ambiciosa gira global THE WOURLD TOUR.

El tour mundial comenzará en Austin, Texas, y recorrerá icónicos recintos como el Madison Square Garden de Nueva York y The O2 de Londres. Por supuesto, México ocupa un lugar destacado en el itinerario: además de las fechas en CDMX, The Neighbourhood se presentará el 21 y 23 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el Auditorio Banamex de Monterrey, respectivamente —ambos con últimos boletos disponibles— antes de cerrar su periplo en su ciudad natal, Los Ángeles, el 9 de octubre en The Kia Forum.

Esta nueva gira presupone el regreso triunfal de la banda tras su periodo más largo de pausa y coincide con el lanzamiento de su próximo disco, (((((ultraSOUND))))), disponible desde el 14 de noviembre vía Warner Records.

Como parte de la promoción, la banda estrenó el videoclip de “Private”, dirigido por Ramez Silyan, además de tres nuevas canciones que han sido descritas como “un poderoso regreso a las raíces de la banda”.

The Neighborhood regresará a México en 2026 tras una pausa prolongada iniciada en 2022, cuando la agrupación decidió suspender sus actividades indefinidamente debido a la acusación por conducta sexual inapropiada que recibió su baterista Brandon Fried contra María Zardoya, vocalista de la banda The Marías. Este grave incidente motivó la salida inmediata del músico y el cese temporal de la actividad del grupo. Credito:Instagram: @thenbhdfiles

La preventa exclusiva Banamex para la nueva fecha del Palacio de los Deportes inicia el 7 de noviembre a través de Ticketmaster, mientras que la venta general arranca un día después. Los detalles completos y el acceso a boletos pueden consultarse directamente en la web oficial de la banda.

Formada en 2011 por Jesse Rutherford, Zach Abels, Brandon Fried, Jeremy Freeman y Mikey Margott, The Neighbourhood escaló al estrellato internacional en 2013 con el disco I Love You., impulsado por el éxito global de “Sweater Weather”. Desde entonces, su mezcla de géneros, sencillos multiplatino y evolución constante los ha convertido en un referente del rock alternativo moderno.

Con la gira THE WOURLD TOUR y su nuevo álbum en puerta, The Neighbourhood busca elevar aún más su legado en México y el mundo.

¿Cuánto cuestan los boletos para The Neighbourhood en CDMX?

Cartel oficial. (Ocesa)

General A: $2 mil 132.75 pesos mexicanos

Nivel D: $1 mil 339.25 pesos mexicanos

Nivel E: $1 mil 16.75 pesos mexicanos

General B: $1 mil 91.25 pesos mexicanos