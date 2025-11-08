México

Muere en un choque Alison Montaño, joven recién nombrada Señorita Teocaltiche en Jalisco

La joven de 21 años de edad falleció junto a una segunda persona

Foto: Instagram / Alison Montaño
Alison Montaño Guerrero, joven de 21 años de edad recién coronada como Señorita Teocaltiche 2025 en Jalisco, murió en un accidente automovilístico ocurrido este viernes 7 de noviembre.

De acuerdo con reportes, el accidente ocurrió en el kilometro 27 de la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche, en la que se registró el choque entre un camión de carga pesada que circulaba en dirección contraria y un automóvil, en el que la joven se trasladaba junto a una segunda persona, quien habría sido identificado como su novio.

Ambas personas quedaron prensados la unidad, por lo que al arribar los elementos de emergencia se confirmó su muerte. La vialidad fue cerrada de manera parcial mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se procedía con la remoción de los vehículos.

Ayuntamiento de Teocaltiche e instituciones lamentan el fallecimiento

Horas más tarde, el Ayuntamiento de Teocaltiche confirmó la muerte de Alison Montaño, quien fue coronada como Señorita Teocaltiche 2025 el pasado 30 de octubre.

Foto: Ayuntamiento Teocaltiche
“Ella no solo cautivó con su belleza, sino que también demostró ser una joven ejemplar, portadora de grandes valores. Su legado deja una huella imborrable de alegría, empatía y dedicación, convirtiéndose en un verdadero orgullo”, escribió el Ayuntamiento.

Alison Montaño era estudiante de la carreta de Psicología, la cual combinaba con su interés por los certámenes de belleza.

El Centro Universitario de los Altos de Jalisco, institución educativa en la que Alison Montaño estudiaba la licenciatura, emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de la joven y envió sus condolencias a familiares y amigos.

“La Comunidad del Centro Universitario de Los Altos lamentamos el sensible fallecimiento de Alison Montaño, estudiante de la licenciatura en Psicología. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, escribió la institución.

Foto: Facebook / Ayuntamiento Teocaltiche
El Consejo de Turismo de los Altos de Jalisco y la Dirección de Turismo de Teocaltiche también lamentaron el fallecimiento de la joven en el accidente automovilístico.

Aunque la joven no era activa en redes sociales, contaba con más de 5 mil seguidores en Instagram. En su perfil compartía de manera espontánea fotografías con su novio o de su participación en el Certamen de Señorita Teocaltiche 2025.

La última publicación que compartió en su perfil fue el jueves 6 de noviembre, en la que se le observa con un sombrero negro y una playera café.

Durante su participación en el certamen, la joven expresó su amor por el municipio de Teocaltiche y aseguró: “Hoy quiero decirles que la verdadera belleza no se mide en coronas ni en vestidos, sino en la capacidad de mirar al otro con respeto y con amor”.

Reportes periodísticos refieren que la segunda persona que falleció en el choque sería su novio, Eduardo Severiano, sin embargo aún no ha sido confirmado.

