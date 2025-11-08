México

Aguinaldo adelantado 2025: quiénes cobrarán antes del Buen Fin

El pago anticipado busca coincidir con el Buen Fin 2025 y apoyar la economía familiar

Guardar
Servidores públicos del Gobierno Federal
Servidores públicos del Gobierno Federal recibirán parte de su aguinaldo desde el 10 de noviembre, según decreto presidencial. Foto: (iStock)

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores mexicanos, y aunque por ley suele entregarse en diciembre, este año algunos lo recibirán desde noviembre, justo antes del Buen Fin 2025.

De acuerdo con un decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pago anticipado del aguinaldo comenzará a partir del 10 de noviembre, beneficiando a los servidores públicos de distintas dependencias federales.

Según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), los empleados del sector público tienen derecho a un aguinaldo mínimo de 40 días de salario, distribuido en dos partes: la primera antes del 15 de diciembre y la segunda, a más tardar el 15 de enero. No obstante, el nuevo decreto autoriza que el primer pago se adelante hasta un mes respecto a lo previsto originalmente.

Qué trabajadores recibirán el aguinaldo en noviembre

El decreto detalla que los beneficiados con el pago anticipado son:

  • Personal operativo de confianza.
  • Personal de enlace y de mando.
  • Trabajadores del Servicio Exterior Mexicano.
  • Prestadores de servicios profesionales contratados bajo el capítulo de Servicios Personales.
  • Pensionados de dependencias gubernamentales.

En contraste, los servidores públicos contratados bajo el régimen de honorarios especiales no tendrán derecho a recibir el aguinaldo, según precisa el documento publicado por el Ejecutivo federal.

El decreto presidencial publicado en
El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial permite que miles de trabajadores del Gobierno Federal reciban su aguinaldo a partir del 10 de noviembre, antes del inicio de Buen Fin. | Foto: X @ElBuenFin

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de establecer los lineamientos que deberán seguir las demás dependencias del Gobierno Federal para cumplir con la disposición.

Aguinaldo en el sector privado

Para los trabajadores del sector privado, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, y debe ser equivalente a por lo menos 15 días de salario. Quienes tengan menos de un año de antigüedad recibirán la parte proporcional correspondiente a los meses laborados.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable, y los empleadores que no lo otorguen o lo paguen de manera incompleta pueden recibir multas que van de 5,657 a 565,700 pesos, aplicables por cada trabajador afectado.

Aunque el mínimo legal es de 15 días, la mayoría de las empresas formales ofrece montos superiores. Según la Encuesta de Compensación de AON, el 80% de las grandes compañías paga más de lo establecido a sus trabajadores sindicalizados, y el 91% a los no sindicalizados.

