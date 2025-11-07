México

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

La actriz y cantante sorprendió a todos con un look atrevido y renovado, mostrando seguridad y dejando claro que está en una etapa de plenitud tras su separación de Lalo Salazar

Guardar
El romance de Laura Flores
El romance de Laura Flores y Eduardo Salazar acaparó la atención pública desde que ambas celebridades lo confirmaron en febrero pasado. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

La reciente aparición de Laura Flores en la alfombra roja de la serie Cómplices ha captado la atención del público y la prensa, no solo por su participación en el proyecto junto a Lucía Méndez y Maribel Guardia, sino por el atrevido vestido amarillo que eligió para la ocasión.

La cantante y actriz sorprendió con un escote pronunciado, una elección que marcó un giro respecto a su estilo habitual y que fue interpretada como una muestra de seguridad y renovación personal tras el fin de su relación con Lalo Salazar.

Desde su separación del periodista, ocurrida en medio de rumores de violencia y declaraciones que ella misma realizó en entrevistas con Gustavo Adolfo Infante y otros medios, Flores ha mantenido una presencia constante en el ámbito artístico.

Laura Flores deslumbra en la
Laura Flores deslumbra en la alfombra roja de 'Cómplices' con un vestido amarillo que marca su renovación personal (IG)

Su reciente aparición pública evidenció los resultados de su disciplina en el ejercicio, luciendo una silueta que no pasó desapercibida para los asistentes ni para las cámaras.

El comunicador Gustavo Adolfo Infante elogió públicamente el esmero de la actriz en cada detalle de su imagen, especialmente considerando el difícil proceso que atravesó tras la ruptura con Salazar.

Durante las entrevistas en el evento, Flores se mostró sonriente y serena, enfocada en sus proyectos musicales y actorales. Las preguntas sobre su vida personal quedaron relegadas, y el tema de su ex pareja fue desplazado por el interés en su carrera.

La actriz manifestó sentirse tranquila y en una etapa de plenitud, dejando atrás los rumores y el pasado sentimental.

El escote pronunciado de Laura
El escote pronunciado de Laura Flores en la presentación de 'Cómplices' simboliza su etapa de plenitud y confianza (IG)

Mientras tanto, Eduardo “Lalo” Salazar volvió a ocupar titulares, aunque esta vez por motivos ajenos a su labor periodística. A pocos meses de la ruptura con Flores, el conductor confirmó el inicio de una nueva relación sentimental, luego de que circularan fotografías en las que se le ve besando a una joven en el club nocturno “Despecho”, un local frecuentado por celebridades en la Ciudad de México.

Las imágenes, difundidas el 5 de noviembre por diversos medios de espectáculos, mostraron a la pareja intentando pasar inadvertida con gorras, aunque la acompañante de Salazar terminó por descubrirse el rostro ante los flashes de las cámaras.

Lalo Salazar confirma nueva relación
Lalo Salazar confirma nueva relación sentimental tras su separación de Laura Flores y pide respeto a la privacidad de su pareja (Captura: De Primera Mano)

Tras la difusión de las fotografías, Salazar optó por aclarar la situación a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, escribió: “Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada”.

Con este mensaje, el periodista buscó proteger la identidad y privacidad de su nueva pareja, al tiempo que evocó el difícil proceso de su ruptura con Flores.

Temas Relacionados

Laura FloresLalo Salazarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este jueves

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Vuelos demorados y cancelados en

Cómo usar el aloe vera para hidratar y definir los rizos

Este ingrediente natural brinda propiedades especiales a este tipo de cabello

Cómo usar el aloe vera

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

La conductora ha estado al frente del matutino por más de dos décadas, dejando a un lado la actuación

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela

Carlota “N” se quedará en prisión: la jueza determinó que podría fugarse

Según un reporte de Fuerza Informativa Azteca, las autoridades no le otorgaron prisión domiciliaria, sobre eso, su hijo declaró que se trata de una cortina de humo

Carlota “N” se quedará en

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre: reportan retrasos en L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van por Fernando Farías Laguna:

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

Gobernadora de Aguascalientes asegura mejores condiciones en el Cereso varonil del estado tras riña

Dan hasta 59 años de prisión a tres integrantes de La Familia Michoacana por secuestro y homicidio

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora del PVEM en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

Ya hay lugar y fecha de venta de boletos para la Stranger Things Experience

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 6 de noviembre

Marianne Gonzaga estrena novio tras haber agredido a Valentina Gilabert por un ataque de celos

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

DEPORTES

Cruz Azul mete a Kevin

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA

La respuesta de Keylor Navas a Larcamón previo al partido entre Cruz Azul y Pumas: “Estamos peleando todavía por el título”

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

Chivas vs Monterrey, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17

¿Quién gana en el Mundial Sub-17? La IA ya dio su pronóstico para México vs Costa de Marfil