Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

El romance de Laura Flores y Eduardo Salazar acaparó la atención pública desde que ambas celebridades lo confirmaron en febrero pasado. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

La reciente aparición de Laura Flores en la alfombra roja de la serie Cómplices ha captado la atención del público y la prensa, no solo por su participación en el proyecto junto a Lucía Méndez y Maribel Guardia, sino por el atrevido vestido amarillo que eligió para la ocasión.

La cantante y actriz sorprendió con un escote pronunciado, una elección que marcó un giro respecto a su estilo habitual y que fue interpretada como una muestra de seguridad y renovación personal tras el fin de su relación con Lalo Salazar.

Desde su separación del periodista, ocurrida en medio de rumores de violencia y declaraciones que ella misma realizó en entrevistas con Gustavo Adolfo Infante y otros medios, Flores ha mantenido una presencia constante en el ámbito artístico.

Laura Flores deslumbra en la alfombra roja de 'Cómplices' con un vestido amarillo que marca su renovación personal (IG)

Su reciente aparición pública evidenció los resultados de su disciplina en el ejercicio, luciendo una silueta que no pasó desapercibida para los asistentes ni para las cámaras.

El comunicador Gustavo Adolfo Infante elogió públicamente el esmero de la actriz en cada detalle de su imagen, especialmente considerando el difícil proceso que atravesó tras la ruptura con Salazar.

Durante las entrevistas en el evento, Flores se mostró sonriente y serena, enfocada en sus proyectos musicales y actorales. Las preguntas sobre su vida personal quedaron relegadas, y el tema de su ex pareja fue desplazado por el interés en su carrera.

La actriz manifestó sentirse tranquila y en una etapa de plenitud, dejando atrás los rumores y el pasado sentimental.

El escote pronunciado de Laura Flores en la presentación de 'Cómplices' simboliza su etapa de plenitud y confianza (IG)

Mientras tanto, Eduardo “Lalo” Salazar volvió a ocupar titulares, aunque esta vez por motivos ajenos a su labor periodística. A pocos meses de la ruptura con Flores, el conductor confirmó el inicio de una nueva relación sentimental, luego de que circularan fotografías en las que se le ve besando a una joven en el club nocturno “Despecho”, un local frecuentado por celebridades en la Ciudad de México.

Las imágenes, difundidas el 5 de noviembre por diversos medios de espectáculos, mostraron a la pareja intentando pasar inadvertida con gorras, aunque la acompañante de Salazar terminó por descubrirse el rostro ante los flashes de las cámaras.

Lalo Salazar confirma nueva relación sentimental tras su separación de Laura Flores y pide respeto a la privacidad de su pareja (Captura: De Primera Mano)

Tras la difusión de las fotografías, Salazar optó por aclarar la situación a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, escribió: “Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada”.

Con este mensaje, el periodista buscó proteger la identidad y privacidad de su nueva pareja, al tiempo que evocó el difícil proceso de su ruptura con Flores.