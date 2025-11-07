México

Este es el precio de la gasolina en Nuevo León para el 7 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México

Guardar
Gasolina magna, premium o diésel:
Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia del precio de los combustibles en la cotidianidad, sin importar si tenemos coche o no.

Aunque claramente los más interesados en los precios de los combustible son los automovilistas, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tránsito en las carreteras de Nuevo León, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

Por todo lo antes dicho, es fundamental mantenerse actualizado sobre los costos de la gasolina para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de la gasolina y el diésel por estados y ciudades. Aquí están los de este 7 de noviembre en Nuevo León.

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy?

La gasolina regular se vende en un promedio de 23.371 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium está en un promedio de 26.935 pesos el litro.

Mientras que el diésel se ubica en un promedio de 25.796 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio GasolinaNuevo LeónMagnamexico-noticiasMéxico economíaNoticias

Más Noticias

Estas son las mejores frutas para consumir en temporada de frío

Elegir opciones de temporada ayuda a potencializar los nutrientes necesarios para prevenir enfermedades y fortalecer el organismo

Estas son las mejores frutas

Ángela Aguilar se conmueve ante el grito de ‘No estás sola’ de sus fans y asegura: “El corazón ganó”

Ángela Aguilar inició su gira “Libre Corazón” en medio de críticas

Ángela Aguilar se conmueve ante

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación” en La Granja VIP y abandona la lista de nominados

El triunfo del actor fue recibido con frialdad por parte de sus compañeros

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación”

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Unión Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Encuentran víbora de tres metros en domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón

Elementos de la policía y protección civil respondieron al llamado de un vecino tras hallar un reptil de gran tamaño en su casa

Encuentran víbora de tres metros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan 25 explosivos durante operativo

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

Detienen a hombre con armas largas y munición en El Dorado, Sinaloa: portaba un chaleco antibalas con las siglas MF

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar se conmueve ante

Ángela Aguilar se conmueve ante el grito de ‘No estás sola’ de sus fans y asegura: “El corazón ganó”

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación” en La Granja VIP y abandona la lista de nominados

Esposa de “El Patrón” rompe el silencio y responde a Alfredo Adame tras discusión en La Granja VIP: “Tiene podrida el alma”

Ángela afirma que los Aguilar abrieron puertas a cantantes de música mexicana: “Fueron unos señorones”

Baile de Ángela Aguilar en su gira es comparado por internautas con el show de Cazzu

DEPORTES

Julio César Chávez aparece junto

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”