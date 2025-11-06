FGR segura 125 kilos de narcóticos y destruyen otros 375 kilos durante el mes de octubre en Guerrero

La Fiscalía General de la República dio a conocer los resultados de seguridad que se obtuvieron en el estado (FGR)

La destrucción de más de 375 kilos de narcóticos y el aseguramiento de 62 armas de fuego marcaron el mes de octubre de 2025 en el estado de Guerrero, donde la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), intensificó sus acciones contra los delitos federales.

Durante ese periodo, la FGR logró 18 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado, lo que resultó en 28 personas sentenciadas por diversos delitos. Además, se obtuvo la vinculación a proceso de 39 imputados en 27 asuntos, principalmente por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego, así como delitos contra la salud.

Uno de los eventos más destacados fue la incineración de 375 kilos 733 gramos 940 miligramos de enervantes, entre los que se encontraban marihuana, clorhidrato de metanfetamina, semillas de amapola, cocaína, goma de opio, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa l, opio, sustancias negativas y plantas de amapola y de marihuana. En el mismo acto, se inutilizaron 57 objetos del delito.

La aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permitió alcanzar cuatro acuerdos reparatorios por un monto total de 48 mil 284 pesos con 75 centavos, destinados a la reparación del daño a las víctimas. Las labores de inteligencia e investigación, desarrolladas por personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) en conjunto con la FECOR, derivaron en el cumplimiento de 207 mandamientos ministeriales, la ejecución de dos órdenes de aprehensión y, con el apoyo de peritos, la realización de una orden de cateo por la probable comisión de delitos federales.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y como resultado de las investigaciones, se aseguraron 124 kilos 678 gramos de narcóticos y 39 vehículos.

Dichos resultados fueron dados a conocer en un comunicado de prensa publicado por la Fiscalía General de la República, en el que al finalizar reiteró su compromiso con la ciudadanía para combatir estos delitos.

En otros hechos, el pasado 29 de octubre Un operativo nocturno de vigilancia en Iguala, Guerrero, derivó en el hallazgo de un vehículo abandonado que contenía armas largas y marihuana, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

El vehículo cuenta con reporte de robo (SSP Guerrero)

La unidad, que fue localizada por elementos de la SSP en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, presentaba reporte de robo, lo que llevó a su aseguramiento inmediato junto con el resto de los indicios. Durante el patrullaje, los agentes detectaron el automóvil en aparente estado de abandono.

Al inspeccionar el interior, encontraron dos armas largas, dos cargadores, veintiocho cartuchos útiles y 5,7 kilogramos de hierba seca con características propias de la marihuana. La SSP estatal precisó que los efectivos descendieron de sus unidades para verificar el número de serie en el Registro Público Vehicular, confirmando que el vehículo había sido reportado como robado.

Todos los objetos asegurados, incluyendo el automóvil, la droga y el armamento, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.