¿Tienes pesadillas constantes? Esta podría ser la razón y por qué se debe atender

Los sueños perturbadores recurrentes pueden estar relacionados con trastornos de ansiedad, estrés o enfermedades subyacentes. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La presencia reiterada de pesadillas puede convertirse en un indicador de que existen alteraciones emocionales o físicas subyacentes, más allá de la simple incomodidad nocturna. Cuando estos sueños perturbadores se repiten con frecuencia, no solo interrumpen el descanso, sino que también pueden provocar ansiedad, fatiga y dificultades de concentración durante el día.

Especialistas en salud mental y sueño señalan que las causas de las pesadillas recurrentes son variadas. Entre los factores más habituales se encuentran el estrés, la ansiedad y los traumas no resueltos. El cerebro, durante la fase REM del sueño —donde los sueños son más vívidos—, tiende a procesar preocupaciones y conflictos pendientes.

Por este motivo, quienes atraviesan situaciones de presión laboral, crisis emocionales o conflictos personales suelen experimentar sueños angustiosos con mayor frecuencia. Además, la ansiedad generalizada y los trastornos depresivos pueden modificar la estructura del sueño, incrementando la probabilidad de pesadillas.

Diversos factores como el estrés, los traumas no resueltos y la ansiedad generalizada pueden incrementar la aparición de sueños angustiantes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En casos de trastorno de estrés postraumático (TEPT), estos episodios nocturnos suelen estar directamente vinculados a eventos traumáticos, repitiendo escenas o sensaciones vividas.

El entorno y los hábitos también desempeñan un papel relevante. El consumo de alcohol, cafeína o drogas estimulantes antes de dormir puede deteriorar la calidad del sueño y favorecer la aparición de sueños intensos o angustiantes.

Ciertos medicamentos, como los antidepresivos, antihipertensivos o tratamientos para el Parkinson, pueden tener como efecto secundario la generación de pesadillas.

Dormir en ambientes inadecuados —con exceso de ruido, luz o temperaturas elevadas— altera el ciclo del sueño y propicia experiencias oníricas desagradables. Los especialistas recomiendan mantener una rutina de descanso regular, evitar el uso de pantallas antes de dormir y procurar un entorno tranquilo para disminuir la frecuencia de estos episodios.

La repetición de sueños angustiantes podría estar vinculada a estrés, traumas o trastornos del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)

En algunos casos, las pesadillas frecuentes se asocian a trastornos específicos del sueño, como el trastorno de pesadillas, caracterizado por sueños recurrentes que provocan despertares bruscos y miedo intenso. También pueden presentarse en personas con narcolepsia, apnea del sueño o enfermedades neurológicas degenerativas.

Asimismo, se ha comprobado que las alteraciones en la regulación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, relacionados con el estado de ánimo, pueden influir en la aparición de sueños vívidos y perturbadores.

Ante esta situación, es recomendable buscar ayuda profesional cuando las pesadillas ocurren más de una vez por semana, generan temor a dormir o afectan el rendimiento y la estabilidad emocional. La terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación y, en determinados casos, la medicación supervisada pueden contribuir a reducir estos episodios.

Aunque las pesadillas forman parte de la experiencia humana, su persistencia puede señalar un desequilibrio emocional o físico. Reconocer las causas y consultar a un especialista de manera temprana resulta fundamental para recuperar un sueño reparador y mejorar la calidad de vida.