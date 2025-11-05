Explota bodega con presunto huachicol en Hidalgo

Una explosión en San Mateo La Curva, Tepetitlán, provocó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Crédito: X @puntoporpuntomx

La tarde de este 4 de noviembre, una explosión registrada en una vivienda de San Mateo La Curva, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, generó una columna de humo visible desde distintos puntos y un estruendo que se percibió a varios kilómetros.

Hasta ahora, no se ha informado si existen investigaciones abiertas para identificar a los responsables del almacenamiento presuntamente ilícito de combustible.

De acuerdo con el medio local Punto por punto, los equipos oficiales confirmaron que no hubo personas lesionadas por el incendio. En los alrededores de la vivienda afectada se hallaron restos de bidones, presuntamente empleados para almacenar combustible ilegal.

No se reportaron personas lesionadas tras el incendio. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Tepetitlán ha sufrido siniestros relacionados al incendio en días recientes. El hallazgo del cuerpo de Ricardo “N”, custodio desaparecido tras un accidente ferroviario ocurrido el pasado 1 de noviembre, marcó un giro en las labores de rescate y remoción de escombros que se desarrollan en la región.

De acuerdo con información difundida por Punto por punto, el cadáver fue localizado este martes 4 de noviembre durante los trabajos de limpieza posteriores al siniestro, que involucró el descarrilamiento e incendio de varios vagones de un tren de carga.

El accidente ocurrió la mañana del pasado sábado 1 de noviembre, alrededor de las 7:40 de la mañana, en las inmediaciones de la localidad La Loma, en los límites con la Cuarta Manzana, dentro del municipio de Tepetitlán. Según los primeros reportes, el tren comenzó a emitir ruidos inusuales al llegar a una pendiente, lo que llevó a testigos a suponer que una posible falla en el sistema de frenos habría provocado el descarrilamiento.

Cuerpos de emergencia y bomberos de cinco municipios acudieron para combatir el incendio tras el descarrilamiento del tren en Tepetitlán. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de veinte vagones se salieron de las vías, de los cuales cuatro resultaron incendiados. Entre los afectados, dos transportaban alcohol etílico, mientras que los otros dos llevaban vehículos nuevos. El fuego, originado en los furgones con alcohol, se propagó rápidamente a los que contenían automóviles, generando una emergencia de gran magnitud.

Los cuerpos de emergencia y bomberos de al menos cinco municipios acudieron al lugar para combatir el incendio, que no había sido sofocado en las primeras horas tras el accidente. La zona permanece acordonada, mientras continúan las labores de limpieza.

Personal de Ferromex trabaja en la rehabilitación de las vías y en el retiro de los vagones afectados, con el objetivo de restablecer el paso de otros trenes que permanecen detenidos. En el momento del accidente, se reportó un lesionado y un desaparecido. La identidad de la persona desaparecida, Ricardo “N”, custodio del tren, fue confirmada por Punto por punto que detalló:

“Ya fue localizado el cuerpo sin vida de Ricardo ‘N’, el custodio que perdió la vida el pasado sábado durante el accidente del tren que descarriló y se incendió en el municipio de Tepetitlán”.