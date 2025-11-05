Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de noviembre

La emoción por saber quién tendrá la fortaleza esta semana ha hecho que los fans tengan sus propias especulaciones. (FB/ExatlonMx)

La “Batalla Colosal” en Exatlón México es una competencia especial donde los equipos Rojo y Azul se enfrentan para ganar premios relevantes, como experiencias, vehículos o ventajas estratégicas. Estas batallas forman parte de los episodios clave en cada temporada.

Respecto al episodio de hoy 5 de noviembre de 2025, no hay una confirmación oficial sobre cuál equipo ganará la Batalla Colosal; sin embargo, los fans que han estado al pendiente del rendimiento de los deportistas, estiman que la Batalla Colosal queda en manos de los azules.

La llegada de nuevos refuerzos ha transformado la dinámica de Exatlón México 2025, generando expectativas renovadas en torno a la Batalla Colosal que se disputa este miércoles cinco de noviembre.

La competencia de esta noche definirá qué equipo se adjudica la medalla semanal, un elemento clave que otorga una vida adicional en el inminente duelo de eliminación. El episodio anterior estuvo marcado por la lucha por la ventaja, donde Valeria Carranza, representante del equipo azul, se convirtió en la primera mujer confirmada para el duelo de eliminación programado para el fin de semana.

Qué ha pasado en Exatlón México

El 4 de noviembre los equipos se enfrentaron en el Duelo de los Enigmas, un circuito exigente que, tras la pérdida de la Villa 360, permitió al equipo azul obtener la victoria por segunda semana consecutiva.

La información de fans sugiere que la Batalla Colosal podría quedar nuevamente en manos del equipo azul, aunque se advierte que el resultado podría modificarse en el último momento.

El episodio está programado para las 19:00 horas, justo antes del inicio de La Granja VIP 2025, y se podrá seguir tanto en el canal oficial de YouTube como en la señal de Azteca UNO.

Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

El ingreso reciente de José Ochoa, atleta multidisciplinario especializado en carreras de obstáculos y de montaña, y de Mau Wow, profesional del parkour, ha fortalecido la cohesión y el rendimiento de los equipos

Estos refuerzos han sido determinantes para modificar el curso de la competencia y elevar el nivel de exigencia en cada prueba.Los seguidores del programa pueden acceder a los episodios completos a través del canal oficial de YouTube o verlos en vivo por Azteca UNO a las 19:00 horas.

Cabe señalar que algunos portales especulan que el equipo Rojo podría obtener la victoria, aunque hasta la transmisión del programa no se conoce el resultado definitivo. Para saberlo con certeza, se recomienda sintonizar el episodio de esta noche a las 7:00 p.m. por Azteca Uno.