Autoridades detienen a tres policías por abuso sexual en Morelos, hay uno más prófugo

De acuerdo con Miguel Ángel Lozano Urrutia, secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, tres elementos de la policía, dos de ellos del municipio de Zacatepec y uno estatal, fueron detenidos por la Fiscalía General del estado por el delito de violación.

Durante su discurso, explicó que la detención se ejecutó como parte de un operativo conjunto, luego de que la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz recibió una denuncia considerada grave, en la que se señalaba a los agentes como responsables de una agresión sexual en contra de una mujer.

“Tuvimos un operativo conjunto entre los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad. Se trata de una denuncia por violación, un delito grave contra una mujer. En coordinación con la FGE, y el ayuntamiento de Zacatepec puso a disposición a los elementos. Por el momento son tres policías: dos municipales y uno estatal”, explicó el titular de la Secretaría.

El incidente se remonta al 23 de octubre, cuando la mujer afectada asistió a una reunión social acompañada de varios amigos. Durante la velada, le solicitaron que acudiera a una tienda cercana para comprar refrescos, desplazándose cada uno en su propio vehículo. En el trayecto, agentes policiales detuvieron a uno de sus compañeros, presuntamente por presentar aliento alcohólico.

Al percatarse de la situación, la mujer decidió estacionarse para observar lo que ocurría. De acuerdo con el relato de la víctima, los policías la obligaron a descender de su automóvil por la fuerza y procedieron a arrestarla, argumentando que su único delito había sido observar el operativo.

Aunque la mujer explicó a los oficiales que no había consumido bebidas alcohólicas, fue agredida físicamente y trasladada en contra de su voluntad a un terreno baldío ubicado en la colonia Benito Juárez de Zacatepec. En ese lugar, los elementos policiales cometieron el abuso sexual, según la denuncia recogida. Tras la presentación de la denuncia ante la fiscalía de la zona sur, las autoridades actuaron y detuvieron a los tres agentes señalados.

Por otra parte, Miguel Ángel Urrutia Lozano reiteró el compromiso del gobierno estatal con la transparencia y el combate a la impunidad, e hizo un llamado a los cuerpos policiales para que se conduzcan con estricto apego a la ley.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el combate a la impunidad”, subrayó el funcionario durante su conferencia de prensa.