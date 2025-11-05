México

Así reaccionó El Patrón tras su nominación en La Granja VIP

El luchador expresó su confianza en la audiencia para continuar en el reality show

El luchador expresó su confianza
El luchador expresó su confianza en la audiencia para continuar en el reality show. (La Granja VIP)

En la cuarta semana de La Granja VIP, la competencia experimentó un giro cuando Alberto del Río, conocido como El Patrón, se convirtió en el segundo nominado para dejar el reality. El luchador resultó nominado luego de que una prueba de habilidades físicas lo enfrentara directamente a César Doroteo. El duelo, definido bajo la supervisión de Sergio Mayer Mori, Capataz de la semana, exigió trasladar verduras sobre vigas, una dinámica donde la agilidad y el control fueron decisivos.

La decisión de quién continuaría en la competencia se resolvió tras el desempeño de ambos participantes. César Doroteo superó a El Patrón al terminar la prueba en menor tiempo, lo que le aseguró su permanencia en el programa.

Antes del reto, El Patrón había identificado a Teo como uno de los competidores más fuertes del grupo. El desenlace de la prueba pareció confirmar esa apreciación, mostrando que anticipar las fortalezas de los oponentes influye en el destino de los nominados durante el show.

El Patrón se mostró bastante
El Patrón se mostró bastante tranquilo tras ser nominado. (Captura de pantalla TikTok)

La jornada también dejó a Lola Cortés nominada, una selección realizada por Omahi mediante la dinámica de El Legado. El influencer señaló que su decisión buscaba aportar a la reflexión de la actriz sobre su participación en el reality. Con estas nominaciones, la lista se reduce a dos figuras conocidas: la cantante y el luchador, ambos expuestos ante la perspectiva de abandonar la competencia.

Tras la nominación, Alberto del Río se dirigió directamente a su audiencia solicitando apoyo: “Si se llega que nos vamos a la plancha a en últimas instancias, ustedes son los que deben de decidir y salvar a su patroncito”. Con este llamado, el exluchador apeló al respaldo de sus seguidores como único recurso frente a la inminente eliminación.

El luchador se enfrentó al
El luchador se enfrentó al influencer en una preuba para asegurar su lugar en el reality. (Captura de pantalla TikTok)

Durante una conversación posterior con sus compañeros, El Patrón compartió sus impresiones sobre la dinámica: “Pues estoy como perdido. Estoy en el ‘peónland’. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Serge. A eso venimos. Nos vamos a tener que enfrentar en algún momento todos contra todos y se busca siempre tirar a las cabezas grandes o a las columnas, si es que tú quieres terminar ganando este juego de La Granja VIP”, explicó.

La semana avanza en La Granja VIP con la atención centrada en la eliminación. Las declaraciones de los protagonistas y la estrategia detrás de las nominaciones serán más calras el miércoles durante la “Asamblea”.

Alberto del RíoEl Patrónmexico-entretenimiento

