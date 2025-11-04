México

Victoria Ruffo hace inesperada confesión sobre su trabajo junto a Mauricio Ochmann, ex esposo de Aislinn Derbez

La ‘queen de los melodramas’ se sinceró sobre su experiencia al lado del actor de ‘A la mala’

Victoria Ruffo comparte cómo fue
Victoria Ruffo comparte cómo fue su experiencia trabajando junto al ex de Aislinn Derbez. (IG/victoriaruffo)

José Eduardo Derbez emprendió un nuevo proyecto en Internet a través del canal Mixologeando. En su segundo episodio, la invitada especial fue su mamá, la actriz Victoria Ruffo, quien hizo fuertes revelaciones sobre su trayectoria artística y personal.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la relacionada con Mauricio Ochmann, quien trabajó junto a la ‘queen de los melodramas’ en el melodrama Victoria.

Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo
Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo protagonizaron "Victoria" en 2007 (Instagram)

Victoria Ruffo asegura que Mauricio Ochmann besa bien

La ex pareja de Aislinn Derbez salió al tema cuando Ruffo mencionó a los actores que besan bien y hizo referencia al actor, con quien trabajó hace más de una década.

Me han tocado muy buenos actores y muy buenos besadores”, expresó Ruffo, a lo que José Eduardo cuestionó con curiosidad si el exesposo de su hermana era uno de los que besaba bien.

Sí, besa bien”, contestó Ruffo.

Además de su impactante revelación, la actriz de 63 años compartió cómo fue su experiencia trabajando junto a Ochmann, a quien en ese entonces consideraba un niño.

“Me cae re bien, es un niñote, yo tenía escenas con él en las que nos poníamos a bailar, evidentemente yo soy una mujer mayor que él, y cuando bailábamos, en vez de cantarme algo romántico me cantaba ‘eres tú, el príncipe azul’”, recordó.

Una escena de "Victoria" que
Una escena de "Victoria" que compartió Ruffo en Instagram

Por otra parte, aseguró que la inocencia que mostró su compañero a lo largo de las grabaciones era lo que hacía que se notara la diferencia de edades.

“Yo decía ‘no puede ser es como si estuviera con un niño’, pero me cae bien y besa bien”, dijo para concluir con el tema, dejando entrever que en cuestión de aromas la situación es distinta, pues agregó: “Sabes quién huele delicioso, Saul Lisazo”.

Victoria Ruffo no sabe por qué se enamoró de Eugenio Derbez

En ese mismo espacio, una de las confesiones que más causó impacto fue la relacionada con Eugenio Derbez, pues a pesar del paso de los años su relación sigue causando impacto.

Victoria Ruffo junto a Eugenio
Victoria Ruffo junto a Eugenio Derbez.

En esta ocasión, la madre de José Eduardo Derbez reveló que ya no recordaba las razones por las que se enamoró del comediante mexicano, aunque reconoció que es muy inteligente.

“A estas alturas de la vida, no sé qué vi, no sé qué me gustó. Feo es, payaso es, codo es, fui descubriendo poco a poco todas esas maravillas. Se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos, pero nada más”, confesó.

