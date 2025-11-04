Señalan que Nodal quiere darle la nacionalidad mexicana a Inti para obtener ventaja legal sobre Cazzu

Nodal busca seguir el pleito legal con Cazzu por Inti, asegura Javier Ceriani. (Infobae México / Jovani Pérez)

Las tensiones legales entre Christian Nodal y Cazzu han sumado un nuevo capítulo en medio de su disputa por la custodia y derechos sobre su hija Inti.

De acuerdo con lo difundido por el conductor de espectáculos Javier Ceriani, el cantante mexicano estaría impulsando que la niña obtenga la ciudadanía mexicana, un movimiento que podría modificar el escenario judicial y darle mayor influencia en el proceso de patria potestad.

En la última emisión de su programa, Javier Ceriani sostuvo que el sonorense tiene como nuevo objetivo el lograr que Inti obtenga la doble nacionalidad: argentina-mexicana.

Según el conductor, este procedimiento no respondería primordialmente a un deseo de fortalecer su vínculo con su hija, ni la identidad cultural con México, sino para ejercer más presión sobre Cazzu: “Nodal siempre va a perder mientras la hija sea solo argentina, porque sólo se aplicarán las leyes argentinas”, afirmó.

Cazzu habló sobre el papel de Christian Nodal en la vida de Inti. (Instagram)

La intención sería que Nodal pueda acudir a instancias legales en México para solicitar la custodia o la patria potestad bajo un marco normativo distinto.

El propio conductor apuntó que este paso podría complicar la situación para Cazzu, quien hasta ahora mantiene la residencia habitual y los permisos legales de la menor en el sistema judicial argentino.

Cabe recordar que la relación de Nodal con su hija permanece distante y que incluso con el arribo de Cazzu a México por su gira Latinaje el cantante no mostró interés en ver a su hija ni establecer contacto, pese a que estuvo unos días en casa de sus padres.

Cazzu niega que Nodal dé apoyo a Inti

El presunto movimiento judicial llega en un momento de máxima tensión mediática. Desde la separación, Cazzu ha hablado públicamente acerca de las dificultades para obtener consensos con Nodal respecto a viajes, permisos y manutención de su hija.

La cantante argentina ha insistido en que solo pudo viajar con Inti a México después de conseguir un permiso judicial unilateral, debido a la negativa de Nodal a firmar la autorización, y ha expresado que la manutención es insuficiente.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

En la última entrevista que la cantante argentina dio en México antes de partir, la artista respondió directamente a la reciente campaña mediática emprendida por el equipo legal de Christian Nodal, quien afirmaba públicamente cumplir con todas sus responsabilidades como padre de Inti.

Durante el encuentro con reporteros, Cazzu calificó de “descaradas” y “mentirosas” las afirmaciones de Nodal sobre su desempeño como papá. Entre risas nerviosas, declaró: “Primero, me parece un descaro. Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar, para tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”.

Señaló que el comunicado de Nodal se publicó “justo cuando estoy en una etapa importante de trabajo” y afirmó sentirse “muy atacada” y “violentada” por el contexto mediático: “Tengo toda la historia guardada, he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. No me gustaría usar todas las verdades que tengo solo para defenderme de algo que no es justo”, subrayó.

Respecto al acceso de Nodal a Inti, Cazzu desmintió que existan obstáculos para el intérprete y reconoció sentir angustia por la situación: “Solo quiero que todo esto llegue a un concilio y podamos hablar de otras cosas. He tratado de que todo salga de la mejor manera posible. Dios sabe que he puesto de mi parte”.

Además, en uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, dedicó la canción “Inti” a las madres solteras y dejó una frase que se volvió viral entre su público: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.