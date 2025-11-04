Presas del Sistema Cutzamala muestran almacenamiento máximo de agua al inicio de noviembre

El Sistema Cutzamala muestra altos niveles en el segundo semestre de 2025 Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Valle de México, inició noviembre de 2025 con niveles de almacenamiento históricos, de acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Tras varios años de sequía severa y continuas reducciones en el suministro, las lluvias de esta temporada han permitido una recuperación significativa de las presas que integran este sistema.

Durante los primeros tres días del mes, el Cutzamala registra un almacenamiento global del 97.30 por ciento, cifra que no se observaba desde hace mucho tiempo, según las autoridades hidráulicas.

La recuperación se atribuye a las intensas precipitaciones registradas en la región durante los últimos meses, así como a acciones de manejo hídrico coordinadas por el organismo federal.

Niveles en cada presa

La presa de Valle de Bravo reporta 389.085 metros cúbicos, equivalentes al 98.65 por ciento de su capacidad total (Foto: Cuartoscuro)

De las tres principales presas que conforman este sistema, Valle de Bravo se posiciona como la más recuperada, al reportar 389.085 metros cúbicos, equivalentes al 98.65 por ciento de su capacidad total. Se trata de un embalse clave para la distribución de agua potable hacia la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que su recuperación representa un alivio relevante para millones de habitantes.

En tanto, la presa El Bosque registra 199.295 metros cúbicos, que representan 98.47 por ciento de su capacidad, mientras que Villa Victoria mantiene 172.996 metros cúbicos, es decir, 93.14 por ciento de almacenamiento. Aunque esta última continúa ligeramente por debajo de las otras dos, también se reporta una mejora sustancial respecto a los niveles críticos que presentó durante los últimos años.

Especialistas consultados señalan que, pese al panorama positivo, el reto será garantizar que estos niveles se mantengan durante la próxima temporada de estiaje, cuando naturalmente se reduce el almacenamiento y aumenta la demanda de agua en la capital y municipios conurbados. Además, destacan que el uso responsable del recurso sigue siendo fundamental para evitar un nuevo periodo de crisis.

Conagua adelantó que continuará monitoreando diariamente el comportamiento del sistema y evaluará, en coordinación con los gobiernos locales, posibles ajustes al suministro de cara a los próximos meses. Por ahora, el inicio de noviembre trae un respiro al Valle de México, que observa con esperanza esta recuperación sin precedente del Cutzamala.