Lola Cortés es la primera nominada de la semana en La Granja VIP: esta fue su reacción

La ‘jueza de hierro’ recibió la nominación directa por parte del “legado” de Omahi. (La Granja VIP)

La noche del lunes 3 de noviembre marcó un giro en la cuarta semana de La Granja VIP. Lola Cortés se convirtió en la primera nominada tras el regreso de la dinámica del “legado”, una de las mecánicas de mayor peso en el reality. La nominación, que recayó en ella por decisión de Omahi al dejar la competencia, retó públicamente el ánimo de Cortés y puso en evidencia las tensiones internas que han marcado su paso por el programa.

Durante la gala, Omahi justificó su voto directo hacia Cortés expresando que “tal vez necesita sentirse afuera para saber si quiere seguir en La Granja VIP”. Esta declaración, pronunciada frente a los compañeros y la audiencia, intensificó el momento en que Adal Ramones leyó la decisión ante los participantes.

“Esto es algo que se tenía que hacer. Esta persona, tal vez ustedes no lo saben pero lo necesita”, expresó Omahi.

La reacción de Lola Cortés fue inmediata pero contenida, aceptando el resultado como una consecuencia de sus propias acciones dentro de la granja.

Lola aparentemente recibió la nominación de manera tranquila. (Captura de pantalla TikTok)

Cabe recordar que durante las semanas anteriores, la actriz ya había manifestado cansancio e incomodidad con la competencia. Expresó deseos de salir y pidió explícitamente ser nominada a Sergio Mayer Mori, quien contaba en ese momento con dicha posibilidad, no obstante, la propuesta que no fue válida debido a intervenciones del reglamento. La nominación directa por “legado” se percibió entonces como un desenlace inevitable y, en palabras de la propia Cortés, como “algo que en algún punto tenía que suceder”.

“Vi venir la nominación porque yo lo nominé a él. Es una persona que me conoce muy bien y sus palabras lo dijeron todo”, explicó la actriz visiblemente afectada. Al ser cuestionada por Adal Ramones sobre su experiencia en el reality, la cantante aseguró que está emocionada por haber regresado al equipo de peones. “Amo el granero, amo todo lo que hacemos... estar con las vacas, ayudar a todos los que nos necesitan. Me encanta”.

Los famosos reconfortaron a Lola Cortés. (Captura de pantalla TikTok)

Minutos más tarde sus compañeros la abrazaron y le brindaron su apoyo. “Se te entrega tu pañoleta, pórtala con todo orgullo”, la animó Alfredo Adame.

Por otro lado, en redes sociales, internautas también reaccionaron a la nominación de Lola. “A salvarla”, “Ella se queda”, “Lola da más contenido que varios en la granja”, “Que salga ‘la juez de hierro’ ese personaje si me gusta“,

La situación redefine el equilibrio de fuerzas en la competencia y plantea nuevos escenarios para la próxima gala de expulsión.