México

Lola Cortés es la primera nominada de la semana en La Granja VIP: esta fue su reacción

La ‘jueza de hierro’ recibió la nominación directa por parte del “legado” de Omahi

Guardar
La ‘jueza de hierro’ recibió
La ‘jueza de hierro’ recibió la nominación directa por parte del “legado” de Omahi. (La Granja VIP)

La noche del lunes 3 de noviembre marcó un giro en la cuarta semana de La Granja VIP. Lola Cortés se convirtió en la primera nominada tras el regreso de la dinámica del “legado”, una de las mecánicas de mayor peso en el reality. La nominación, que recayó en ella por decisión de Omahi al dejar la competencia, retó públicamente el ánimo de Cortés y puso en evidencia las tensiones internas que han marcado su paso por el programa.

Durante la gala, Omahi justificó su voto directo hacia Cortés expresando que “tal vez necesita sentirse afuera para saber si quiere seguir en La Granja VIP”. Esta declaración, pronunciada frente a los compañeros y la audiencia, intensificó el momento en que Adal Ramones leyó la decisión ante los participantes.

“Esto es algo que se tenía que hacer. Esta persona, tal vez ustedes no lo saben pero lo necesita”, expresó Omahi.

La reacción de Lola Cortés fue inmediata pero contenida, aceptando el resultado como una consecuencia de sus propias acciones dentro de la granja.

Lola aparentemente recibió la nominación
Lola aparentemente recibió la nominación de manera tranquila. (Captura de pantalla TikTok)

Cabe recordar que durante las semanas anteriores, la actriz ya había manifestado cansancio e incomodidad con la competencia. Expresó deseos de salir y pidió explícitamente ser nominada a Sergio Mayer Mori, quien contaba en ese momento con dicha posibilidad, no obstante, la propuesta que no fue válida debido a intervenciones del reglamento. La nominación directa por “legado” se percibió entonces como un desenlace inevitable y, en palabras de la propia Cortés, como “algo que en algún punto tenía que suceder”.

Vi venir la nominación porque yo lo nominé a él. Es una persona que me conoce muy bien y sus palabras lo dijeron todo”, explicó la actriz visiblemente afectada. Al ser cuestionada por Adal Ramones sobre su experiencia en el reality, la cantante aseguró que está emocionada por haber regresado al equipo de peones. “Amo el granero, amo todo lo que hacemos... estar con las vacas, ayudar a todos los que nos necesitan. Me encanta”.

Los famosos reconfortaron a Lola
Los famosos reconfortaron a Lola Cortés. (Captura de pantalla TikTok)

Minutos más tarde sus compañeros la abrazaron y le brindaron su apoyo. “Se te entrega tu pañoleta, pórtala con todo orgullo”, la animó Alfredo Adame.

Por otro lado, en redes sociales, internautas también reaccionaron a la nominación de Lola. “A salvarla”, “Ella se queda”, “Lola da más contenido que varios en la granja”, “Que salga ‘la juez de hierro’ ese personaje si me gusta“,

La situación redefine el equilibrio de fuerzas en la competencia y plantea nuevos escenarios para la próxima gala de expulsión.

Temas Relacionados

La Granja VIPLola CortésOmahimexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Quién es Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro reportado como desaparecido?

La Fiscalía reveló que halló pertenencias y el vehículo del exfuncionario, pero aún se desconoce su paradero

¿Quién es Alejandro Correa Gómez,

El rastro del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo: de la caída de “El Rino” al ataque de “El Cuate” en Uruapan

David Saucedo, experto en seguridad, advierte que el crimen contra el alcalde de Uruapan busca debilitar la resistencia institucional

El rastro del CJNG en

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: los números que dieron

La Granja VIP: Omahi reveló al primer nominado de la cuarta semana del reality

El influencer provocó gran polémica tras dar a conocer su “Legado”

La Granja VIP: Omahi reveló
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quién es Alejandro Correa Gómez,

¿Quién es Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro reportado como desaparecido?

El rastro del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo: de la caída de “El Rino” al ataque de “El Cuate” en Uruapan

Desaparición de Alejandro Correa: Hallan pertenencias del exalcalde de Zinapécuaro y ventilan que tuvo riña en bar

La vez que Carlos Manzo señaló a Felipe Calderón como cómplice de los cárteles

Arrestan a hombre estadounidense que pretendía entrar a México con armas largas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Omahi reveló

La Granja VIP: Omahi reveló al primer nominado de la cuarta semana del reality

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce el top 10 Apple México: las canciones más escuchadas del momento

La Chupitos denuncia discriminación y amenazas de deportación en hotel de Estado Unidos: “Nos quiere echar al ICE”

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” lidera top el 10 de series más vistas del momento en Netflix México

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo