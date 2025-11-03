Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Fernando “El Toro” Valenzuela forma parte de un selecto grupo de ocho ex peloteros nominados para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en 2026 junto a figuras memorables como Barry Bonds, Roger Clemens, el boricua Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

Más Noticias

