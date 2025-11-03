México

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

El lanzador mexicano es uno de los ocho ex peloteros candidatos seleccionados para entrar al recinto de los inmortales en Copperstown en 2026

Guardar
Los miembros del comité serán
Los miembros del comité serán anunciados proximamente, y los resultados de la votación serán anunciados en vivo en MLB Network el 7 de diciembre. (Ilustración: Jovani Pérez)

Fernando “El Toro” Valenzuela forma parte de un selecto grupo de ocho ex peloteros nominados para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en 2026 junto a figuras memorables como Barry Bonds, Roger Clemens, el boricua Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Fernando ValenzuelaDodgersSalón de la FamaMLBCooperstownmexico-deportes

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

El agradecimiento de Shakira a Emilio Azcárraga tras su concierto privado en Televisa y cobrar millones de pesos

La cantante colombiana fue la artista principal que amenizó el evento Upfront Televisa Univisión 2026

El agradecimiento de Shakira a

George Orwell y Albert Camus entre los autores más leídos en Amazon México este 3 de noviembre

Una novela sobre la corrupción del poder y el ensayo que explora el absurdo de la existencia continúan atrayendo lectores

George Orwell y Albert Camus

Catherine Castro, actriz de Televisa, es hospitalizada de emergencia por una enfermedad “agresiva y dolorosa”

La también presentadora compartió en Instagram parte del proceso de recuperación en un centro médico especializado en Puerto Rico

Catherine Castro, actriz de Televisa,

Bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de noviembre: estas son las vialidades afectadas

La circulación en varios puntos estratégicos del Valle de México se encuentra detenida o fluyendo de manera lenta, aquí te dejamos toda la información

Bloqueos en CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Michoacán justifica uso

Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

ENTRETENIMIENTO

The Neighbourhood regresa a México

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

El agradecimiento de Shakira a Emilio Azcárraga tras su concierto privado en Televisa y cobrar millones de pesos

Catherine Castro, actriz de Televisa, es hospitalizada de emergencia por una enfermedad “agresiva y dolorosa”

Ricardo Casares no tiene piedad de Omahi tras su eliminación de La Granja VIP y de paso da ‘raspón’ a Adal Ramones

DEPORTES

Triple empate en el liderato

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

‘Hormiga’ González defiende tradición de Chivas y niega inclusión de extranjeros: “Los mexicanos sí podemos”

La semana de los mexicanos en Europa: días y hora de los partidos