Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Fernando “El Toro” Valenzuela forma parte de un selecto grupo de ocho ex peloteros nominados para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en 2026 junto a figuras memorables como Barry Bonds, Roger Clemens, el boricua Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.
Información en desarrollo
Más Noticias
La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi
Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+
El agradecimiento de Shakira a Emilio Azcárraga tras su concierto privado en Televisa y cobrar millones de pesos
La cantante colombiana fue la artista principal que amenizó el evento Upfront Televisa Univisión 2026
George Orwell y Albert Camus entre los autores más leídos en Amazon México este 3 de noviembre
Una novela sobre la corrupción del poder y el ensayo que explora el absurdo de la existencia continúan atrayendo lectores
Catherine Castro, actriz de Televisa, es hospitalizada de emergencia por una enfermedad “agresiva y dolorosa”
La también presentadora compartió en Instagram parte del proceso de recuperación en un centro médico especializado en Puerto Rico
Bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de noviembre: estas son las vialidades afectadas
La circulación en varios puntos estratégicos del Valle de México se encuentra detenida o fluyendo de manera lenta, aquí te dejamos toda la información
MÁS NOTICIAS