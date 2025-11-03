México

Estudiantes de Morelia, Michoacán, marchan por el homicidio del alcalde de Uruapan

Tras el ataque a Carlos Manzo, jóvenes se manifiestan por la seguridad bajo el lema ¡Que el miedo no nos calle!

Los manifestantes se reunieron con sombrero y playera blanca a exigir justicia y seguridad en Michoacán. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Asaid Castro)

Alrededor de las 12:30 horas, estudiantes de diferentes instituciones educativas se reunieron para marchar por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien fue atacado la noche del pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en el centro del municipio.

De acuerdo con información, el objetivo de la marcha es exigir justicia bajo el lema “¡Que el miedo no nos calle!”. La concentración de los estudiantes se realizó en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

Los asistentes acudieron con playera blanca y sombrero, haciendo referencia al movimiento conocido como "La Sombreriza", movimiento que anteriormente encabezaba el propio Manzo, según El Sol de Morelia.

De acuerdo con la misma fuente, la convocatoria señala que los jóvenes no se mantendrán callados y que no guardarán silencio ante la violencia. Además, apunta que “busca que las universidades públicas y privadas de la capital michoacana se unan a la movilización”.

En otro punto de la entidad, en Uruapan, donde ocurrieron los hechos, la comunidad convocó a los jóvenes a realizar un paro desde las 7:00 horas, con la finalidad de que alzen la voz y exijan mayor seguridad.

Esta otra concentración tuvo lugar en la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz y en el campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Contingentes y afectaciones viales

Las personas marcharon desde diferentes puntos del estado de Michoacán para exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo. (REUTERS/Asaid Castro)

La Plaza del Caballito fue el punto de reunión en el que inició otra marcha en punto de las 12:30 horas con dirección al centro de la ciudad y en este punto se convocó a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, así como a los integrantes de posgrado.

Ante las manifestaciones convocadas para este lunes en protesta por el atentado del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, se generaron múltiples afectaciones viales, por lo que se sugiere preveeer los tiempos de traslado.

El paro estudiantil y la marcha por la paz, en las que se reunieron estudiantes en el Monumento a Lázaro Cárdenas, se afectó la circulación vehicular con dirección al centro histórico de Morelia y en el Jardín Morelos, también conocido como “El Caballito”, el estudiantado de la FDCS y postrados realizarán la marcha desde ese punto, con dirección al primer cuadro de la ciudad moreliana, razón por la que las vialidades afectadas serán la Avenida Acueducto, desde “El Caballito”, pasando por Las Tarascas hasta la Avenida Madero Oriente con dirección al Poniente, según información de El Sol de Morelia.

