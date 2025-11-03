México

Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

Atacado en el Beer Zoo, era identificado como gente de los hermanos Arzate

Guardar
El Cando, operador del CDS,
El Cando, operador del CDS, asesinado en Tecate. (Redes sociales)

Un comando armado asesinó con más de 50 disparos en un bar clandestino de Tecate a Alejandro Castañeda Hernández, alias “El Cando”, identificado como operador clave del Cártel de Sinaloa en Baja California. Junto a él también murió una mujer que lo acompañaba y los agresores intentaron quemar los cuerpos antes de huir del lugar.

La madrugada del sábado 1 de noviembre, un grupo armado atacó el bar clandestino “Beer Zoo”, ubicado en la colonia Rincón Tecate, sobre la calle Ezequiel Rodríguez.

Según información de Proceso, el blanco era “El Cando”, quien en esos momentos descendía de un automóvil Chevrolet Malibú blanco con placas de California, junto a Gloria Catalina Flores, identificada como su pareja sentimental. Al menos tres sicarios abrieron fuego con rifles calibre .223 frente a la fachada del establecimiento cuando ambos intentaron resguardarse en el interior.

En el sitio se encontraron más de 50 casquillos percutidos. Tras el ataque, los responsables intentaron incinerar los cuerpos usando una mina de gas, sin éxito.

Una cámara de seguridad captó el ataque en Beer Zoo contra El Cando, un operador del Cártel de Sinaloa en Tecate. (X/@TecateShore)

Zeta Tijuana agregó que la policía municipal localizó a El Cando tendido cerca de la puerta principal, mientras que la mujer se encontraba al fondo del establecimiento. Paramédicos de la Cruz Roja declararon el fallecimiento en el lugar.

Testigos indicaron que tras el ataque, los agresores huyeron en un vehículo Jeep hacia el río, donde abandonaron el automóvil y escaparon a pie.

En redes sociales circula el audio captado por una cámara de seguridad que presuntamente correspondería al momento en el que la pareja fue atacada por los hombres armados.

Quién era “El Cando”

Castañeda Hernández tenía cerca de 40 años y era considerado uno de los operadores más relevantes del Cártel de Sinaloa en la región. Su área de influencia abarcaba la zona urbana de Tecate, el área de Cerro Azul y la carretera hacia Ensenada, incluyendo Vallecitos. Se le vinculaba a redes de tráfico de drogas, armas y a la extracción ilegal de hidrocarburos.

(Foto: Jovany Pérez Silva)
(Foto: Jovany Pérez Silva)

Desde hace al menos dos años era identificado como hombre de confianza y principal operador de Alfonso Arzate García (“El Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”), mejor conocidos como los hermanos Arzate, que operan para el Cártel de Sinaloa en Baja California.

La víctima fue mencionada en diferentes ocasiones en reuniones de seguridad estatales y federales junto a otros objetivos prioritarios, entre ellos “El Monstruo”, “El 7” y “Chicho”. Las investigaciones señalan que actuaban bajo las órdenes de sujetos identificados como “El Ranchero” y “El Marcial”.

Según Zeta Tijuana, “El Cando” había sido previamente amenazado a través de narcomantas dirigidas a integrantes del CDS en la zona. Su actividad delictiva representaba uno de los focos principales de violencia en el municipio, en medio de disputas por el control territorial.

Temas Relacionados

El CandoTecateBaja CaliforniaCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

La Granja VIP: quiénes son los peones de la cuarta semana

Los participantes eligieron a cuatro de las celebridades que deberán instalarse en el granero

La Granja VIP: quiénes son

Hijo de AMLO responde a Molotov tras ‘mentada’ a la 4T: “Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz”

José Ramón López Beltrán generó controversia al responder a la crítica lanzada por Molotov en medio del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Hijo de AMLO responde a

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 3 de noviembre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Predicción del clima en México:

Yulay reacciona al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan con el que hizo un video: “Nuestra única esperanza”

Tras la muerte del presidente municipal de Uruapan, el influencer expresó en redes sociales un mensaje cargado de consternación

Yulay reacciona al asesinato de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 100 kilos

Aseguran más de 100 kilos de cocaína en Baja California

La vez que Carlos Manzo enfrentó a Ramírez Bedolla por violencia extrema en Uruapan: “Sobre mi cadáver”

Drogas y armas de uso exclusivo del Ejército: así registró el youtuber Yulay la violencia en Uruapan, antes del asesinato de Carlos Manzo

Asesinan a dos personas en ataque directo en Coyoacán, CDMX: estarían ligadas con un grupo delictivo

Ejército inhabilita laboratorio con más de cuatro toneladas de sustancias para la fabricación de droga en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: quiénes son

La Granja VIP: quiénes son los peones de la cuarta semana

Hijo de AMLO responde a Molotov tras ‘mentada’ a la 4T: “Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz”

Yulay reacciona al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan con el que hizo un video: “Nuestra única esperanza”

La Granja VIP: Quién fue el tercer eliminado del reality

Fernando Delgadillo comparte fotografías en Mixquic previo a su presentación por Día de Muertos

DEPORTES

Galería de fotos: los momentos

Galería de fotos: los momentos más impactantes del Tzompantli de Máscaras 2025 del CMLL

Blue Panther rinde homenaje a las leyendas fallecidas del CMLL con un zarape en el Tzompantli de Máscaras 2025

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana