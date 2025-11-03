Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

El Cando, operador del CDS, asesinado en Tecate. (Redes sociales)

Un comando armado asesinó con más de 50 disparos en un bar clandestino de Tecate a Alejandro Castañeda Hernández, alias “El Cando”, identificado como operador clave del Cártel de Sinaloa en Baja California. Junto a él también murió una mujer que lo acompañaba y los agresores intentaron quemar los cuerpos antes de huir del lugar.

La madrugada del sábado 1 de noviembre, un grupo armado atacó el bar clandestino “Beer Zoo”, ubicado en la colonia Rincón Tecate, sobre la calle Ezequiel Rodríguez.

Según información de Proceso, el blanco era “El Cando”, quien en esos momentos descendía de un automóvil Chevrolet Malibú blanco con placas de California, junto a Gloria Catalina Flores, identificada como su pareja sentimental. Al menos tres sicarios abrieron fuego con rifles calibre .223 frente a la fachada del establecimiento cuando ambos intentaron resguardarse en el interior.

En el sitio se encontraron más de 50 casquillos percutidos. Tras el ataque, los responsables intentaron incinerar los cuerpos usando una mina de gas, sin éxito.

Una cámara de seguridad captó el ataque en Beer Zoo contra El Cando, un operador del Cártel de Sinaloa en Tecate. (X/@TecateShore)

Zeta Tijuana agregó que la policía municipal localizó a El Cando tendido cerca de la puerta principal, mientras que la mujer se encontraba al fondo del establecimiento. Paramédicos de la Cruz Roja declararon el fallecimiento en el lugar.

Testigos indicaron que tras el ataque, los agresores huyeron en un vehículo Jeep hacia el río, donde abandonaron el automóvil y escaparon a pie.

En redes sociales circula el audio captado por una cámara de seguridad que presuntamente correspondería al momento en el que la pareja fue atacada por los hombres armados.

Quién era “El Cando”

Castañeda Hernández tenía cerca de 40 años y era considerado uno de los operadores más relevantes del Cártel de Sinaloa en la región. Su área de influencia abarcaba la zona urbana de Tecate, el área de Cerro Azul y la carretera hacia Ensenada, incluyendo Vallecitos. Se le vinculaba a redes de tráfico de drogas, armas y a la extracción ilegal de hidrocarburos.

(Foto: Jovany Pérez Silva)

Desde hace al menos dos años era identificado como hombre de confianza y principal operador de Alfonso Arzate García (“El Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”), mejor conocidos como los hermanos Arzate, que operan para el Cártel de Sinaloa en Baja California.

La víctima fue mencionada en diferentes ocasiones en reuniones de seguridad estatales y federales junto a otros objetivos prioritarios, entre ellos “El Monstruo”, “El 7” y “Chicho”. Las investigaciones señalan que actuaban bajo las órdenes de sujetos identificados como “El Ranchero” y “El Marcial”.

Según Zeta Tijuana, “El Cando” había sido previamente amenazado a través de narcomantas dirigidas a integrantes del CDS en la zona. Su actividad delictiva representaba uno de los focos principales de violencia en el municipio, en medio de disputas por el control territorial.