México

Lanzan corrido en honor al alcalde Carlos Manzo a menos de 24 horas de su asesinato en Uruapan |Video

La composición musical acumula más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok

Guardar
La composición musical acumula más
La composición musical acumula más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok. (Carlos Manzo, Facebook / X)

En menos de 12 horas, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de Velas la noche del 1 de noviembre, inspiró un corrido que se volvió viral en TikTok. La pieza, escrita por el compositor @cheque501, acumula más de 2.5 millones de reproducciones y miles de comentarios que lamentan la violencia en Michoacán.

El corrido, que rinde homenaje al llamado 'Alcalde del sombrero’, narra los hechos con un tono de duelo y denuncia. En mero Día de los Muertos, la tragedia ocurrió, de tres impactos de bala, Carlos Manzo falleció. En Uruapan, Michoacán, de luto el pueblo vistió”, inicia la composición que muchos usuarios han descrito como un lamento hecho canción.

A lo largo de la letra, el autor relata el ataque y la persecución de los agresores: Dos hombres que iban armados, no tuvieron compasión, dispararon sin piedad, cumpliendo con su misión, a uno lo capturaron y al otro se le abatió”. El tema avanza con un tono de indignación, pero también de consuelo: Lo que le hicieron a Carlos, en la historia va a quedar, ya se fue otro mexicano, que no se sabía rajar”.

El tema no solo describe el crimen, también lanza un mensaje sobre la violencia en el país: “Ni de izquierda ni derecha, esto no puede pasar, todos queremos un cambio, así no se va a lograr, matándose unos a otros, ¿dónde vamos a llegar?”. Estas líneas han sido interpretadas como un llamado a la unión y a la reflexión colectiva ante el clima de inseguridad en Michoacán.

El homenaje, titulado provisionalmente “Se adelantó Carlos Manzo Compacheque”, fue grabado con guitarra y voz sencilla, al estilo tradicional de los corridos de protesta. En cuestión de horas, se compartió miles de veces en redes sociales y grupos locales de WhatsApp.

A menos de 24 horas de su crimen, en TikTok se viralizó un tema musical en memoria del alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre. Crédito: @cheque501, TikTok

Omar García Harfuch asegura que no habrá impunidad

Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, condenó el asesinato y aseguró que el crimen no quedará impune. “Lamentablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el edil contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su seguridad. Uno de los agresores fue abatido en el lugar y se le aseguró un arma corta calibre 9 mm.

El corrido de @cheque501 ha trascendido las fronteras digitales para convertirse en un símbolo de dolor y memoria. En sus últimos versos, el autor cierra con una plegaria: Mi intención no es ofender, yo les mando mi pesar, para la familia de Carlos, no puedo ni imaginar, que Dios les dé consuelo para poder superar.

A través de su voz, la tragedia de Carlos Manzo encontró eco en miles de mexicanos que, entre acordes y versos, repiten un mismo sentimiento: el deseo de justicia y el fin de la violencia que azota a Michoacán.

(FOTO: X: @Claudiashein)
(FOTO: X: @Claudiashein)

Temas Relacionados

Carlos ManzoUruapanMichoacánOmar García Harfuchmexico-noticias

Más Noticias

Famosos elogian y critican a Molotov por repudiar a la 4T: “Pedían darles ‘todo el power’ y ahora se quejan”

Las declaraciones, surgidas durante un concierto en el Palacio de los Deportes, encendieron el debate en redes sociales

Famosos elogian y critican a

Fragmentos de huesos y cuerpos como reliquias sagradas en México: los templos donde descansan santos y mártires

En México existen templos que custodian restos humanos de santos y mártires, una práctica antigua que simboliza la intercesión y la fe

Fragmentos de huesos y cuerpos

Receta exprés: pasta cremosa con atún y solo 5 ingredientes

Una opción práctica para resolver comidas sin esfuerzo, rápida, sabrosa, con ingredientes comunes y lista en pocos minutos

Receta exprés: pasta cremosa con

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch confirmó la presencia de fuertes grupos criminales en el estado y el intento de contener la violencia en los municipios

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

Melate Retro resultados 1 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego en su sorteo número 1578

Melate Retro resultados 1 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Aseguran dos laboratorios clandestinos en Culiacán, uno aún estaba activo

ENTRETENIMIENTO

Famosos elogian y critican a

Famosos elogian y critican a Molotov por repudiar a la 4T: “Pedían darles ‘todo el power’ y ahora se quejan”

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

Carín León se solidariza con las familias afectadas por incendio mortal en Waldo’s de su natal Sonora

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

DEPORTES

México vs Italia: sigue en

México vs Italia: sigue en vivo las acciones de los cuartos de final del Mundial Femenil Sub-17

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla