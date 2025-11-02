Lanzan corrido en honor al alcalde Carlos Manzo a menos de 24 horas de su asesinato en Uruapan |Video

La composición musical acumula más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok. (Carlos Manzo, Facebook / X)

En menos de 12 horas, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de Velas la noche del 1 de noviembre, inspiró un corrido que se volvió viral en TikTok. La pieza, escrita por el compositor @cheque501, acumula más de 2.5 millones de reproducciones y miles de comentarios que lamentan la violencia en Michoacán.

El corrido, que rinde homenaje al llamado 'Alcalde del sombrero’, narra los hechos con un tono de duelo y denuncia. “En mero Día de los Muertos, la tragedia ocurrió, de tres impactos de bala, Carlos Manzo falleció. En Uruapan, Michoacán, de luto el pueblo vistió”, inicia la composición que muchos usuarios han descrito como un lamento hecho canción.

A lo largo de la letra, el autor relata el ataque y la persecución de los agresores: “Dos hombres que iban armados, no tuvieron compasión, dispararon sin piedad, cumpliendo con su misión, a uno lo capturaron y al otro se le abatió”. El tema avanza con un tono de indignación, pero también de consuelo: “Lo que le hicieron a Carlos, en la historia va a quedar, ya se fue otro mexicano, que no se sabía rajar”.

El tema no solo describe el crimen, también lanza un mensaje sobre la violencia en el país: “Ni de izquierda ni derecha, esto no puede pasar, todos queremos un cambio, así no se va a lograr, matándose unos a otros, ¿dónde vamos a llegar?”. Estas líneas han sido interpretadas como un llamado a la unión y a la reflexión colectiva ante el clima de inseguridad en Michoacán.

El homenaje, titulado provisionalmente “Se adelantó Carlos Manzo Compacheque”, fue grabado con guitarra y voz sencilla, al estilo tradicional de los corridos de protesta. En cuestión de horas, se compartió miles de veces en redes sociales y grupos locales de WhatsApp.

Omar García Harfuch asegura que no habrá impunidad

Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, condenó el asesinato y aseguró que el crimen no quedará impune. “Lamentablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el edil contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su seguridad. Uno de los agresores fue abatido en el lugar y se le aseguró un arma corta calibre 9 mm.

El corrido de @cheque501 ha trascendido las fronteras digitales para convertirse en un símbolo de dolor y memoria. En sus últimos versos, el autor cierra con una plegaria: “Mi intención no es ofender, yo les mando mi pesar, para la familia de Carlos, no puedo ni imaginar, que Dios les dé consuelo para poder superar”.

A través de su voz, la tragedia de Carlos Manzo encontró eco en miles de mexicanos que, entre acordes y versos, repiten un mismo sentimiento: el deseo de justicia y el fin de la violencia que azota a Michoacán.

