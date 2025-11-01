Cuidado con los mensajes falsos de depósitos: así operan los fraudes por SMS en México

Conocidos como smishing, están en aumento en México y buscan robar datos personales y bancarios de los usuarios

En México, los fraudes por SMS que simulan depósitos bancarios se han convertido en una de las amenazas más frecuentes para los usuarios de banca digital. Estos fraudes, conocidos como smishing (phishing a través de SMS), buscan engañar a los usuarios para obtener sus datos personales y bancarios, con el objetivo de vaciar sus cuentas en cuestión de minutos.

Los mensajes fraudulentos suelen presentarse como notificaciones de transferencias SPEI o bonos en efectivo, acompañados de frases como: “Has recibido una transferencia SPEI” o “Consulta tu comprobante aquí”.

Al hacer clic en los enlaces incluidos, los usuarios son redirigidos a páginas falsas que imitan portales bancarios o incluso sitios oficiales del Banco de México, donde se solicita ingresar información confidencial.

¿Cómo operan estos fraudes?

Mensajes falsos: llegan por SMS o correo electrónico simulando depósitos o premios.

Enlaces fraudulentos: dirigen a sitios web falsos que imitan bancos y solicitan datos personales o credenciales bancarias.

Robo de credenciales: al ingresar información en los sitios falsos, los delincuentes obtienen acceso a la banca en línea del usuario.

Vaciado de cuentas: con la información obtenida, pueden transferir fondos sin autorización, dejando a la víctima sin acceso a su dinero.

Este tipo de estafas se ha vuelto cada vez más sofisticado, aprovechando la confianza de los usuarios en las transferencias SPEI y el uso cotidiano de la banca móvil. La rapidez con la que se ejecutan los fraudes hace que la prevención y la verificación sean esenciales para evitar pérdidas económicas.

Recomendaciones para proteger tu dinero

No abras ni respondas mensajes sospechosos: elimina y bloquea los números que envían SMS dudosos. Evita ingresar datos en enlaces recibidos por SMS: siempre verifica las transferencias a través de la aplicación oficial de tu banco o su sitio web legítimo. Desconfía de mensajes urgentes: frases como “válido por 24 horas” o enlaces acortados tipo bit.ly suelen ser señales de alerta. Activa alertas de seguridad: revisa frecuentemente los movimientos de tu cuenta y utiliza notificaciones de seguridad en tu banca móvil. Reporta los mensajes sospechosos: comunícate con tu banco y, en México, informa a la CONDUSEF sobre cualquier intento de fraude.

El smishing representa una amenaza silenciosa pero efectiva, que puede afectar a cualquier usuario de servicios bancarios digitales. Mantener la precaución, la verificación y la educación financiera son pasos clave para proteger tus recursos y evitar ser víctima de estas estafas.