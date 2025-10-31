Carmen Treviño comparte fotos inéditas de Emiliano Aguilar por su cumpleaños 33; Pepe Aguilar brilla por su ausencia

(IG: @carmen.trevino64)

¡Emiliano Aguilar está de fiesta! Este 31 de octubre cumplió 33 años de edad y su madre, Carmen Treviño, lo sorprendió con un emotivo mensaje a través de redes sociales.

“A mi baby shark en su cumpleaños, deseándote todo el éxito del mundo, te adoro, mi Emi. Eres la mitad de mi corazón, te amo! @emiliano_aguilar.t Feliz cumpleaños!”, publicó en Instagram.

La cantante acompañó sus palabras con dos videos tipo collage, en donde recopiló fotografías inéditas del rapero desde que era niño hasta la actualidad.

En ambos videos se ve a Emiliano Aguilar junto a su madre, su mediohermano (hijo de Carmen Treviño), sus abuelos maternos y su famoso abuelo paterno, Antonio Aguilar.

Las publicaciones se inundaron con felicitaciones para el rapero.

“El único Aguilar que vale la pena en este mundo. Te amamos, Emi."

"Amo que la mamá también ponga puro Tijuana664.”

“Ay que bonita mamá y que bonito hijo.”

“Que bonito el Emi. Gracias por hacer de su hijo un gran hombre de valores.”

“Pienso que el único nieto que quería don Antonio Aguilar es Emiliano Aguilar.”

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha felicitado públicamente a su primogénito.

Cabe mencionar que padre e hijo han estado envueltos en controversia este 2025 por sus problemas personales que han trascendido al ojo público.

¿Cómo comenzó la batalla pública entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar?

La batalla mediática entre padre e hijo comenzó luego de que Pepe Aguilar señaló que Carmen Treviño estuvo a punto de dejarlo en la calle cuando se separaron, pues supuestamente se llevó las cosas que tenían en su hogar en la Ciudad de México.

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero a parte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, contó en entrevista con Pati Chapoy.

Según Pepe Aguilar, su hijo Emiliano tenía alrededor de un año de edad cuando se separó de Treviño; siguió conviviendo él durante su niñez y adolescencia, pero sus encuentros fueron esporádicos.

El cantante confesó que sus presuntas indirectas contra su familia son derivadas de las declaraciones que su padre lanzó en contra de su madre. TikTok: @emilianoaguilaroficial

“Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido tener con mi hijo. Traté de buscarlo, pero era un poquito difícil que me lo prestaran. Yo viajaba de México a Tijuana para ver a mi hijo”, dijo.

Las declaraciones del intérprete de regional mexicano enfurecieron a Emiliano, quien no dudó en defender a su madre y desde entonces ha hecho algunas declaraciones sobre su padre, su hermana Ángela Aguilar y su cuñado Christian Nodal.