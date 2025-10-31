México

Agreden a policías estatales en Apaseo el Grande, Guanajuato; hay operativo para detener a responsables

Autoridades realizaban operativo contra robo a transporte

Guardar
Balean policías en Guanajuato
Balean policías en Guanajuato (especial)

Durante un operativo estratégico basado en labores de inteligencia e investigación contra el robo de vehículo y autotransporte de carga, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), adscritos al Grupo Interinstitucional Especializado Contra el Robo a Transporte (GIERT), fueron atacados a balazos por sujetos armados en el municipio de Apaseo el Grande, en Guanajuato.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes a la altura de la comunidad El Nacimiento, cuando los agentes realizaban patrullajes y seguimiento táctico en una zona identificada por la incidencia delictiva relacionada con bandas dedicadas al robo de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes de al menos dos vehículos abrieron fuego en contra de los policías estatales, lo que desató una agresión directa contra los oficiales.

Tras la agresión, los elementos repelieron el ataque y solicitaron apoyo inmediato, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de seguridad en la región.

Decomisan dos unidades

Balean a policías estatales en Apaseo el Grande, Guanajuato Crédito: (@enlinea/X)

Fueron aseguradas dos unidades involucradas en la agresión, mientras que los responsables lograron huir hacia zonas cercanas, presuntamente con apoyo de otros integrantes del grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que los policías resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario donde reciben atención médica. Se informó que se encuentran fuera de peligro y evolucionando favorablemente.

Como resultado del ataque, se desplegó un operativo conjunto en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras corporaciones policiales, con el objetivo de rastrear y capturar a los responsables del atentado.

De igual forma, se amplió la vigilancia en puntos estratégicos del corredor industrial, catalogado como una de las zonas con mayor tránsito de transporte de carga y, por lo mismo, blanco de grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado detenciones, pero mantienen el dispositivo activo, utilizando unidades tácticas y sobrevuelos de reconocimiento para impedir la fuga de los atacantes.

El Gobierno del Estado han reiterado que no habrá tregua en el combate al crimen organizado e hizo un llamado a la población a reportar cualquier actividad sospechosa que contribuya a la localización de los agresores.

Temas Relacionados

BaleadosPolicía EstatalGuanajuatoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pancita Llena, Corazón Contento en Baja California: ¿Quiénes pueden obtener apoyo de alimentos, becas y transporte?

La gobernadora impulsa este programa social para beneficiar a estudiantes y fortalecer el bienestar familiar

Pancita Llena, Corazón Contento en

La fortuna de Juan Gabriel: Quién heredó el imperio millonario que dejó “El divo de Juárez” y a cuánto asciende

A casi una década de su fallecimiento, Juan Gabriel sigue siendo una de las figuras más rentables de la música latina

La fortuna de Juan Gabriel:

Chivas llega con bajas importantes ante Pachuca: estos son los jugadores que se pierden el partido

El conjunto rojiblanco buscará extender su buen momento, tras sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros

Chivas llega con bajas importantes

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 31 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Cuáles son las estaciones del

Mexicana le juega broma a su esposo estadounidense al decirle que pan de muerto tiene cenizas de difunto y se hace viral

El hombre no pudo contener el susto luego de que su esposa mexicana le dijera que el pan estaba hecho con cenizas

Mexicana le juega broma a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Aguascalientes a “El

Capturan en Aguascalientes a “El Charro”, jefe de plaza del CJNG y presunto brazo derecho de “El Mencho”

De fugar reos a ser cómplice de La Barredora y el CJNG: así operaba “El Carnal” en la Policía Estatal de Tabasco

Rescatan con vida a mujer secuestrada en Tlaltizapán, Morelos; operativo dio con cinco sospechosos del crimen

Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

Un adeudo y la venta de drogas: la hipótesis del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

Belinda se convierte en Greta

Belinda se convierte en Greta de los ‘Gremlins’ para celebrar Halloween; así se vivió su icónica fiesta de disfraces en CDMX

Luz María Zetina reacciona a críticas por intentar ‘suplir’ a Yolanda Andrade en su programa cuando estaba en convalecencia

¡Paquita la del Barrio ‘regresa’ este Día de Muertos! Así será el homenaje que tendrá en Tlatelolco

‘It: Bienvenidos a Derry’ encabeza la lista de las producciones más vistas en HBO México hoy

Carmen Treviño comparte fotos inéditas de Emiliano Aguilar por su cumpleaños 33; Pepe Aguilar brilla por su ausencia

DEPORTES

Chivas llega con bajas importantes

Chivas llega con bajas importantes ante Pachuca: estos son los jugadores que se pierden el partido

Javier Aguirre tendría dudas en la portería del Tri de cara al Mundial 2026

América analiza el fichaje de un exjugador del Sao Paulo que hoy milita en Toluca

Esto cuesta el lujoso auto del hijo de Cristiano Ronaldo en pesos mexicanos

Reportan que Aaron Ramsey abandonó Pumas tras la desaparición de su perra Halo