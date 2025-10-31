Agreden a policías estatales en Apaseo el Grande, Guanajuato; hay operativo para detener a responsables

Balean policías en Guanajuato (especial)

Durante un operativo estratégico basado en labores de inteligencia e investigación contra el robo de vehículo y autotransporte de carga, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), adscritos al Grupo Interinstitucional Especializado Contra el Robo a Transporte (GIERT), fueron atacados a balazos por sujetos armados en el municipio de Apaseo el Grande, en Guanajuato.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes a la altura de la comunidad El Nacimiento, cuando los agentes realizaban patrullajes y seguimiento táctico en una zona identificada por la incidencia delictiva relacionada con bandas dedicadas al robo de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes de al menos dos vehículos abrieron fuego en contra de los policías estatales, lo que desató una agresión directa contra los oficiales.

Tras la agresión, los elementos repelieron el ataque y solicitaron apoyo inmediato, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de seguridad en la región.

Decomisan dos unidades

Balean a policías estatales en Apaseo el Grande, Guanajuato Crédito: (@enlinea/X)

Fueron aseguradas dos unidades involucradas en la agresión, mientras que los responsables lograron huir hacia zonas cercanas, presuntamente con apoyo de otros integrantes del grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que los policías resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario donde reciben atención médica. Se informó que se encuentran fuera de peligro y evolucionando favorablemente.

Como resultado del ataque, se desplegó un operativo conjunto en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras corporaciones policiales, con el objetivo de rastrear y capturar a los responsables del atentado.

De igual forma, se amplió la vigilancia en puntos estratégicos del corredor industrial, catalogado como una de las zonas con mayor tránsito de transporte de carga y, por lo mismo, blanco de grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado detenciones, pero mantienen el dispositivo activo, utilizando unidades tácticas y sobrevuelos de reconocimiento para impedir la fuga de los atacantes.

El Gobierno del Estado han reiterado que no habrá tregua en el combate al crimen organizado e hizo un llamado a la población a reportar cualquier actividad sospechosa que contribuya a la localización de los agresores.