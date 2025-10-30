México

Jorge Medina sacó a Josi Cuen del hospital horas antes de su presentación en la Plaza de Toros México

Durante la gira “JUNTOS”, el ex vocalista de La Arrolladora sorprendió al público al revelar que su compañero enfrentó problemas de salud antes del show

Por Jazmín González

Jorge Medina revela que Josi
Jorge Medina revela que Josi Cuen salió del hospital para presentarse en la Plaza de Toros México durante la gira JUNTOS. Foto: FB, Josi Cuen, IG, Jorge Medina

El reciente concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en la Plaza de Toros México, como parte de la gira JUNTOS, estuvo marcado por un episodio inesperado que involucró a ambos cantantes.

En medio de la gira de los ex vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón, Medina reveló que su compañero estuvo en el hospital antes de su exitosa presentación en la Ciudad de México.

El conductor de Hoy protagonizó un bochornoso momento en el concierto de Jorge Medina y Josi Cuen

Jorge Medina revela que sacó a Josi Cuen del hospital para dar un concierto

A través de un video difundido en la cuenta oficial de TikTok de La Mejor FM, se observa a ambos cantantes en el escenario de la Plaza Mexico; cuando de pronto Medina revela al público que su compañero había atravesado un momento delicado de salud y que, pese a ello, decidió no cancelar su participación.

Lo acabo de sacar del hospital, para que viniera a cantar esta noche, él supuestamente está enfermo. Está usted de milagro, pero vea cómo es Dios de grande que sí hacen los milagros, entonces, un aplauso para el Josi que hoy está haciendo un esfuerzo increíble porque ustedes merecen esto y más”, comentó.

En medio de los aplausos y gritos de los asistentes, Cuen reaccionó a la confesión de su colega y mencionó: “Estoy de milagro aquí, estoy de milagro”.

El concierto de Jorge Medina
El concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en la Ciudad de México estuvo marcado por un episodio de salud inesperado. (josicuenoficial / Instagram)

Hasta el momento, ninguno de los cantantes, ni sus respectivos equipos, han dado a conocer los motivos que llevaron a la hospitalización de Josi Cuen. Asimismo, tampoco han informado si el artista ya se encuentra recuperado o continúa bajo tratamiento.

El incidente que Josi Cuen vivió en el escenario de la Plaza de Toros México

Además de la inesperada confesión de Jorge Medina, la noche del 24 de octubre se vivió un episodio inesperado protagonizado por Josi Cuen y Paul Stanley.

En medio de la presentación, el intérprete levantó en brazos al conductor de Hoy y lo giró varias veces ante la emoción del público, pero al intentar bajarlo, ambos perdieron el equilibrio a causa del mareo y cayeron al suelo, lo que provocó preocupación tanto en el público como en el equipo técnico.

En un gesto para intentar amenizar el ambiente, Stanley tomó el micrófono y continuó cantando la canción “Siempre estás tú”, lo que provocó aplausos y risas entre los asistentes.

Paul Stanley sufre aparatoso accidente
Paul Stanley sufre aparatoso accidente durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros México (RS)

El momento exacto de la caída fue registrado en video por el comunicador Mariano Osorio, quien compartió la grabación en su cuenta de TikTok.

