Quiénes son Harry Rodríguez y Andrés Fernández, los diputados del PVEM que protagonizan video en supuesto estado de ebriedad

Un video que muestra a los diputados locales del (PVEM), Harry Rodríguez Botello y Andrés Fernández, aparentemente en estado de ebriedad. (Cámara de Diputados|Captura de pantalla)

Un video que muestra a los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Rodríguez Botello Fierro, de Yucatán, y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de Campeche, aparentemente en estado de ebriedad, se viralizó en redes sociales, generando críticas hacia ambos legisladores y obligando al partido a emitir un comunicado oficial.

En la grabación, compartida desde sus perfiles personales y una cuenta inactiva del PVEM Yucatán, los legisladores aparecen diciendo frases incoherentes y palabras altisonantes.

“Los dos únicos que realmente quieren a sus equipos: La Máquina y el Ame”, expresa Rodríguez Botello entre risas, y palabras altisonantes mientras su compañero responde visiblemente fuera de control.

Ante la polémica, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM informó que Harry Rodríguez dejó de ser dirigente estatal del partido en Yucatán, cargo que ocupó durante 15 años.

Comunicado oficial tras la polémica con los diputados del PVEM. (X @partidoverdemex)

Aunque el comunicado no hace referencia directa al video, la decisión coincidió con su difusión.

El PVEM anunció que en la primera quincena de noviembre de 2025 se realizará la Asamblea Estatal para renovar la dirigencia en Yucatán, que será encabezada por una mujer “que cumpla con la misión, visión y valores del partido”.

Además, el órgano interno de control precisó que Rodríguez ya había concluido su periodo como dirigente, por lo que el CEN asumirá temporalmente las funciones del comité estatal.

“La medida busca garantizar la institucionalidad, transparencia y continuidad operativa del partido en el estado, mientras se realiza la renovación formal del Comité Estatal”, detalló el comunicado.

El gobernador de Yucatán junto a los diputados protagonistas del video viral. ( X @JoaquínDíazMena)

Tras la publicación del video, Rodríguez Botello restringió su cuenta de Facebook, mientras diversos fragmentos del video continuaron circulando en redes y medios locales.

Harry Rodríguez Botello Fierro: exdirigente del PVEM Yucatán

Originario de Yucatán, Harry Rodríguez Botello Fierro ha sido una figura activa dentro del Partido Verde por más de dos décadas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, inició su trayectoria política en el área jurídica del comité ejecutivo del entonces Distrito Federal en 2002.

Diputado Harry Rodríguez. Crédito: redes sociales de Harry Rodríguez dadas de baja

Posteriormente, fue asesor ante el Instituto Federal Electoral y coordinador de elecciones en la capital del país.

En 2006 asumió la coordinación de brigadas del PVEM en Coyoacán y un año después fue presidente del Comité Ejecutivo Delegacional en la misma demarcación.

En 2009 fue candidato a diputado local y formó parte de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Estatal.

En Yucatán, ocupó cargos de representación ante el Instituto Electoral local y se consolidó como dirigente estatal del Verde durante 15 años, hasta su reciente salida.

Andrés Fernández del Valle Laisequilla: legislador por Campeche

Por su parte, Andrés Fernández del Valle Laisequilla es diputado local por Campeche y militante del PVEM.

Diputado Andrés Fernández. Crédito: Cámara de Diputados

Aunque su perfil político ha sido más discreto que el de su compañero, ha trabajado en temas relacionados con la agenda ambiental y educativa del partido.

El legislador no ha emitido comentarios públicos tras la difusión del video.