México

Quiénes son Harry Rodríguez y Andrés Fernández, los diputados del PVEM que protagonizan video en supuesto estado de ebriedad

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde informó que uno de los involucrados dejó de ser dirigente estatal del partido

Por Alexa Cirel

Guardar
Un video que muestra a
Un video que muestra a los diputados locales del (PVEM), Harry Rodríguez Botello y Andrés Fernández, aparentemente en estado de ebriedad. (Cámara de Diputados|Captura de pantalla)

Un video que muestra a los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Rodríguez Botello Fierro, de Yucatán, y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de Campeche, aparentemente en estado de ebriedad, se viralizó en redes sociales, generando críticas hacia ambos legisladores y obligando al partido a emitir un comunicado oficial.

En la grabación, compartida desde sus perfiles personales y una cuenta inactiva del PVEM Yucatán, los legisladores aparecen diciendo frases incoherentes y palabras altisonantes.

“Los dos únicos que realmente quieren a sus equipos: La Máquina y el Ame”, expresa Rodríguez Botello entre risas, y palabras altisonantes mientras su compañero responde visiblemente fuera de control.

Ante la polémica, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM informó que Harry Rodríguez dejó de ser dirigente estatal del partido en Yucatán, cargo que ocupó durante 15 años.

Comunicado oficial tras la polémica
Comunicado oficial tras la polémica con los diputados del PVEM. (X @partidoverdemex)

Aunque el comunicado no hace referencia directa al video, la decisión coincidió con su difusión.

El PVEM anunció que en la primera quincena de noviembre de 2025 se realizará la Asamblea Estatal para renovar la dirigencia en Yucatán, que será encabezada por una mujer “que cumpla con la misión, visión y valores del partido”.

Además, el órgano interno de control precisó que Rodríguez ya había concluido su periodo como dirigente, por lo que el CEN asumirá temporalmente las funciones del comité estatal.

“La medida busca garantizar la institucionalidad, transparencia y continuidad operativa del partido en el estado, mientras se realiza la renovación formal del Comité Estatal”, detalló el comunicado.

El gobernador de Yucatán junto
El gobernador de Yucatán junto a los diputados protagonistas del video viral. ( X @JoaquínDíazMena)

Tras la publicación del video, Rodríguez Botello restringió su cuenta de Facebook, mientras diversos fragmentos del video continuaron circulando en redes y medios locales.

Harry Rodríguez Botello Fierro: exdirigente del PVEM Yucatán

Originario de Yucatán, Harry Rodríguez Botello Fierro ha sido una figura activa dentro del Partido Verde por más de dos décadas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, inició su trayectoria política en el área jurídica del comité ejecutivo del entonces Distrito Federal en 2002.

Diputado Harry Rodríguez. Crédito: redes sociales
Diputado Harry Rodríguez. Crédito: redes sociales de Harry Rodríguez dadas de baja

Posteriormente, fue asesor ante el Instituto Federal Electoral y coordinador de elecciones en la capital del país.

En 2006 asumió la coordinación de brigadas del PVEM en Coyoacán y un año después fue presidente del Comité Ejecutivo Delegacional en la misma demarcación.

En 2009 fue candidato a diputado local y formó parte de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Estatal.

En Yucatán, ocupó cargos de representación ante el Instituto Electoral local y se consolidó como dirigente estatal del Verde durante 15 años, hasta su reciente salida.

Andrés Fernández del Valle Laisequilla: legislador por Campeche

Por su parte, Andrés Fernández del Valle Laisequilla es diputado local por Campeche y militante del PVEM.

Diputado Andrés Fernández. Crédito: Cámara de
Diputado Andrés Fernández. Crédito: Cámara de Diputados

Aunque su perfil político ha sido más discreto que el de su compañero, ha trabajado en temas relacionados con la agenda ambiental y educativa del partido.

El legislador no ha emitido comentarios públicos tras la difusión del video.

Temas Relacionados

Harry RodríguezAndrés FernándezPVEMPartido VerdeYucatánCampechemexico-noticias

Más Noticias

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 28 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Coyuca de Benítez

El sismo sucedió a las 23:04 horas, a una distancia de 28 km de Coyuca de Benítez y tuvo una profundidad de 49.3 km

Temblor en Guerrero hoy: se

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Hasta el momento dos celebridades se encuentran nominadas y en peligro de salir del reality

Sergio Mayer Mori pierde El

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

Los presuntos implicados permanecerán recluidos hasta la próxima audiencia, en sonde se determinará si son vinculados a proceso

Guardias de la UNAM, bajo

Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

Detención de Álvarez Puga reaviva declaraciones pasadas de Galilea Montijo en cuanto a su amiga

Cómo se forma la amistad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional asegura presunta droga

Guardia Nacional asegura presunta droga y vapeadores al interior de una empresa de paquetería en Culiacán

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori pierde El

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

¿Murió Leticia Calderón? La actriz reaparece tras fuertes rumores sobre su fallecimiento

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

Sofía Rivera Torres se sincera ante las críticas que recibe por su aspecto fisico en Las Estrellas Bailen en Hoy

DEPORTES

Guardias de la UNAM, bajo

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva