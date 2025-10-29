México

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

De forma reciente transcendió información falsa sobre el presunto fallecimiento de la primera actriz

Por Marco Ruiz

Tras desmentir su muerte, Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix (Fotos: Instagram/ Leticia Calderón)

Leticia Calderón enfrentó un episodio inesperado cuando, durante el reciente Día de Muertos, circularon versiones en redes sociales sobre su presunto fallecimiento.

El origen de la confusión fue un video viral en TikTok y X que reportaba la supuesta muerte de la actriz, atribuido a Galilea Montijo, conductora de “Hoy”—clip que mostró evidencias de manipulación por inteligencia artificial, con sincronización facial y labial poco natural.

La alarma creció hasta que la propia Montijo negó la información en vivo y reiteró que Leticia Calderón se encuentra en buen estado de salud: 

“No se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Un video donde literal se me ve a mí dando la noticia que había muerto Leticia Calderón”.

Leticia Calderón desmiente noticia de
La actriz, con 57 años y amplia carrera en televisión, contestó a través de sus plataformas digitales: “Estoy vivita y coleando. Excelente semana”, mensaje publicado junto a una fotografía suya, sonriente. La difusión del video manipuló emociones y provocó preocupación entre familiares y seguidores.

Un altar con recuerdos personales y homenajes a referentes del espectáculo de Leticia Calderón

Lejos de la polémica generada por el rumor, Leticia Calderón compartió un video desde su cuenta de Instagram para mostrar el altar de muertos que preparó en su hogar, donde incluyó fotografías y objetos de seres queridos y figuras relevantes de la escena artística mexicana.

En el audiovisual, la actriz realizó un recorrido por su altar y detalló: “No podía faltar mi altar de muertos con toda mi gente querida. Don Ramón con su vino y su puro, tía Martha. Miren esto. Me hice el favor el hijo del señor, Ignacio López Tarso, de regalarme su bufanda que huele a él. Está espectacular”.

Al referirse a personajes que significaron mucho para su vida y carrera, destacó la presencia de objetos de Ignacio López Tarso—legendario primer actor mexicano—y una referencia directa a la memoria de Enrique Álvarez Félix.

Calderón agregó recuerdos de familiares como su abuelita Lilí, amigos entrañables y referencias a su padre, a quien mencionó con nostalgia: 

“Obviamente, alguien muy amado por mí que todavía no me resigno a estar sin él. Te extraño mucho, papi. Mucho, mucho, mucho. Me haces mucha falta”. Entre los objetos, enfatizó la inclusión de pañuelos y lentes que pertenecieron a su progenitor, elementos con significado especial para ella.

