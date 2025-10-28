Funcionaria del Ayuntamiento de Vallarta queda expuesta en show de Franco Escamilla por no saber qué hace en su trabajo

La funcionaria Natalia Ruelas durante su participación en el video de Franco Escamila. ( YouTube - @Francoescamilla)

Este lunes 27 de octubre, Natalia Montaño Ruelas, servidora pública del municipio de Puerto Vallarta, se hizo viral después de aparecer en un video de Franco Escamilla, donde el comediante le preguntó sobre su trabajo y qué hacía en él.

El show donde se grabó la plática se realizó hace más de un mes, sin embargo, hasta el día de hoy se publicó el video que se hizo viral.

La conversación ocurrió el pasado 26 de septiembre en Tepic, Nayarit, cuando la funcionaria acudió al show y con micrófono en mano quiso contar una historia sobre su vida, donde opinó que “a los hombres de esta nueva generación los hacen de plástico”.

Publicidad del evento al que acudió Natalia Montaño Ruelas. Crédito: Arema Ticket

Su interacción en el show de Franco Escamilla quedó opacada, debido a que al presentarse se le preguntó su nombre y a qué se dedicaba, dejando ver inconsistencias en sus respuestas.

“Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?“, preguntó el comediante.

A lo que la servidora pública contestó, “con Natalia”.

Después continuaron interactuando hasta que Franco Escamilla le cuestionó a qué se dedicaba y Natalia Ruelas le respondió que trabaja en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Escamilla le preguntó qué hace ahí en su trabajo y ella solo suspiró.

Ese suspiro provocó que el comediante insistiera, dejando que la respuesta de Natalia fuera, “pues me la paso bien”.

Franco bromeó y le preguntó cuál era su descripción laboral.

“Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando”, contestó Ruelas entre risas.

Después el standupero le preguntó sobre qué dice en su gafete, y la servidora pública solo afirmó que no sabía.

La interacción completa dura aproximadamente 4 minutos, sin embargo, estos comentarios fueron los que se hicieron y mostraron el descontento de usuarios.

Algunas de las opiniones destacadas que pueden leerse en el video son:

- “Natalia es el claro ejemplo de por qué el país está tan mal”.

- Chale, por eso no funcionan los ayuntamientos, ni siquiera le da vergüenza decir que es aviadora, hay que hacerla viral a la funcionaría pública del ayuntamiento de Puerto Vallarta que su “trabajo” es comer y tomar mucho.

Quién es Natalia Montaño Ruelas

Fotos publicadas en las redes sociales de la funcionaria Natalia Montaño Ruelas. (Facebook - Natalia Montaño Ruelas)

En redes sociales, internautas se han dado a la tarea de buscar más información sobre ella, destacando un documento donde puede verse la nómina del municipio de Puerto Vallarta.

En el informe se pueden ver datos de Natalia, como su puesto, dependencia y salario, el cual supuestamente correspondería a poco más de 12 mil pesos por quincena.

Supuesto familiar de Natalia Ruelas y el presidente municipal de Puerto Vallarta. Crédito: Facebook - Ramón Ruelas y Luis Ernesto Munguía

Además, se le ha vinculado familiarmente con Ramón Ruelas, político Vallartense afín a la 4T que contendió en el 2024 por la alcaldía del puerto, sin embargo, según registros, en esa ocasión desistió de su candidatura y prefirió apoyar el proyecto de Luis Munguía, actual presidente municipal de Puerto Vallarta.