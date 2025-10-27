México

Muere ‘Doña Elodia’, adulta mayor que se viralizó abrazada a su esposo en la inundación de Poza Rica

Claudia Sheinbaum confirmó que hay 78 fallecimientos por lluvias en cinco estados

Por Mariana L. Martínez

La mujer adulta mayor y
La mujer adulta mayor y su esposo se viralizaron en una situación de emergencia. (Redes sociales)

Elodia e Hilario se viralizaron a principios de octubre tras ser captados en la inundación de Poza Rica, Veracruz. La pareja de adultos mayores se pusieron a salvo sobre una caja de aire acondiciondo mientras se abrazaban; sin embargo, la mujer falleció debido a complicaciones cardiacas.

“Doña Elodia”, como se le empezó a conocer en redes sociales, estuvo en el Hospital Regional de Poza Rica y murió el 27 de octubre, dos semanas después de haberse viralizado junto a su esposo, de acuerdo con Zona Vanguardia Veracruz.

Se sabe que los restos de Elodia serán trasladados a Naranjos Amatlán, además de que las complicaciones de salud fueron derivadas de haber permanecido varias horas en el agua tras el desbordamiento de río Cazones.

La imagen de los dos adultos mayores abrazados se viralizó el 10 de octubre, pues la imagen resultó conmovedora para muchas personas en internet.

78 fallecidos por lluvias en cinco estados

La cifra de 78 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias que han azotado a cinco estados de México fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien detalló el inicio de un censo especial del Bienestar en las zonas más afectadas de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Así luce Poza Rica por
Así luce Poza Rica por el desbordamiento del río Cazones (Especial)

La mandataria nacional presentó la información actualizada a través de un micrositio oficial, creado para que la población pueda consultar en tiempo real el estado de las afectaciones y las acciones de apoyo desplegadas.

Según explicó Sheinbaum, el micrositio permite a los ciudadanos mantenerse informados sobre la localización de personas y la identificación de víctimas. “Ahí en el micrositio pueden ustedes, informarse todo el tiempo, ha habido personas ya localizadas, algunas que con la revisión del 079 o el propio gobierno del estado ha buscado y dos personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido, todos los días se hace esta revisión”, afirmó la presidenta.

En cuanto a la asistencia económica, Sheinbaum precisó que el apoyo de 20 mil pesos será entregado directamente a los damnificados, sin intermediarios. Detalló que, tras la realización del censo en las zonas afectadas, los Servidores de la Nación y personal de la Secretaría del Bienestar identificarán a las familias perjudicadas.

“Se pone un módulo de los Servidores de la Nación, de la Secretaría del Bienestar, después del censo, cuando se hace el censo (...) se ubica la zona afectada, en un municipio, por ejemplo en el caso de Álamo, prácticamente es todo la Álamo que fue afectado, en Poza Rica es como una tercera parte de Poza Rica que fue afectada, se ubica la zona que fue afectada, y ahí servidoras y servidores de la nación van con un formato haciendo el censo, cuando termina el levantamiento del censo, se les deja un cintillo que tiene un número, y que está identificado con el nombre de la persona que es jefe o jefa de la familia, con ese cintillo se va al módulo del Bienestar y ahí se les entrega el recurso”, explicó la mandataria.

