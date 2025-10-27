México

Kenia López exige asistencia presencial en la Cámara de Diputados para discutir el Presupuesto de Egresos 2026

La modalidad híbrida fue una medida que se implementó en San Lázaro tras la pandemia, sin embargo la asistencia a las sesiones por parte de los legisladores es un deber de su cargo

Por Alexa Cirel

La presidenta de la Cámara
La presidenta de la Cámara Baja hizo un llamado a los diputados buscando su asistencia presencial a las sesiones

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a las y los legisladores a acudir de manera presencial a las sesiones del Congreso durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, al considerar que se trata de uno de los momentos más trascendentes del trabajo legislativo.

Durante un mensaje a medios, López Rabadán señaló que la ciudadanía exige representantes responsables y comprometidos con su labor, por lo que no habrá espacio para ausencias ni sesiones semipresenciales.

“Deben prever su asistencia; estaré fijando una convocatoria presencial. Todas y todos los diputados habrán de venir a trabajar de manera presencial a la Cámara de Diputados”, advirtió.

Kenia López Rabadán informó nuevas reglas para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación. ( YouTube: Comunicación Social Cámara de Diputados)

La legisladora panista subrayó que esta semana el Congreso discutirá temas de alta relevancia, entre ellos la Ley de Extorsión, reformas al Código Penal en materia de delitos ambientales y, sobre todo, el presupuesto que definirá el destino de los recursos públicos para el siguiente año fiscal.

López Rabadán insistió en que el ejercicio legislativo debe realizarse de forma transparente, respetuosa y con presencia total. “Es necesario prestigiar la política, que los ciudadanos se sientan bien representados. Estamos obligados a dar un debate respetuoso y de frente al país”, afirmó.

Asimismo, recordó que ser diputado es una responsabilidad enorme: “De 130 millones de mexicanos, solo 500 tienen el privilegio de legislar. Es muy difícil llegar aquí, por eso debemos honrar ese mandato con trabajo y presencia”.

Diputados bajo críticas por ausencias

La presidenta de la Cámara reconoció que los diputados también tienen labores territoriales en sus distritos, pero enfatizó que los temas trascendentes, como el presupuesto, deben ser discutidos en el Pleno de manera presencial, con posturas claras y públicas de cada grupo parlamentario.

Sesión en donde Cuauhtémoc Blanco
Sesión en donde Cuauhtémoc Blanco fue capturado jugando pádel. ( YouTube: Comunicación Social Cámara de Diputados)

Su llamado ocurre en un contexto en el que varios legisladores han sido cuestionados por su falta de presencia en las sesiones.

El más reciente caso fue el del exfutbolista y diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado jugando pádel mientras se realizaba una votación ordinaria en San Lázaro. El hecho desató una ola de críticas en redes sociales y entre la opinión pública, lo que llevó a reforzar las exigencias de asistencia obligatoria.

López Rabadán consideró que este tipo de conductas dañan la imagen del Congreso y de la política mexicana. “Es tiempo de prestigiar la política, de hacerlo bien. Cada legislador debe ser responsable de sus actos, más allá del partido al que pertenezca”, sostuvo.

La panista adelantó que, mientras ella esté al frente de la Cámara, las sesiones sobre temas prioritarios serán completamente presenciales. “Estamos en medio de la discusión de los impuestos y el gasto público, un debate que debe ser público, transparente y con la participación de todos”, recalcó.

“Los ciudadanos votaron para que trabajemos, debatamos y construyamos acuerdos. Para eso nos pagan y para eso estamos aquí”, concluyó.

Kenia LópezCámara de DiputadosPresupuesto de EgresosSan LázaroCuauhtémoc Blancomexico-noticias

