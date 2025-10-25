México

Sheinbaum inaugura Universidad Nacional Rosario Castellanos en Edomex, tendrá 4 mil estudiantes a distancia

La presidenta indicó que se requiere abrir cerca de un millón de cupos más para alcanzar una cobertura universitaria del 55 por ciento

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum inauguró el plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco. | Youtube Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró en el municipio de Chalco, Estado de México, la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, un centro educativo que en su inicio recibirá a cuatro mil estudiantes en modalidad a distancia, mientras que el espacio físico tendrá una capacidad inicial para mil alumnos.

Durante su discurso en la ceremonia de apertura, Sheinbaum destacó que este esfuerzo responde a una demanda histórica de la población joven que enfrentaba la falta de cupos en las universidades públicas.

“Todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar la preparatoria y estudiar la universidad”, afirmó la mandataria, al señalar que el Estado mantiene la obligación de proveer educación pública y gratuita.

La presidenta explicó que durante décadas, la política educativa nacional privilegió la visión de la educación como un privilegio y no como un derecho, lo que derivó en insuficientes espacios para quienes buscaban continuar con sus estudios.

Mencionó que en México requiere abrir cerca de un millón de cupos más para alcanzar una cobertura universitaria de aproximadamente el 55 por ciento.

“Vamos a hacer más preparatorias y más universidades para que realmente sea un derecho del pueblo de México”, subrayó.

El arranque de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco forma parte de un programa integral para el oriente del Estado de México, una zona caracterizada por el crecimiento poblacional y la carencia de servicios sociales.

De acuerdo con la presidenta, se requiere infraestructura básica, como agua potable, drenaje y pavimentación, además de instituciones educativas.

“En cada uno de los diez municipios vamos a construir una universidad, aquí solicitaron entrar cinco mil estudiantes y el espacio físico es para mil nada más. Le estamos dando la oportunidad a los otros cuatro mil que estudien a distancia”, precisó.

El nuevo centro universitario lleva el nombre de Rosario Castellanos, figura central en la lucha por los derechos de las mujeres y símbolo de la educación como herramienta de transformación.

“Las mujeres tenemos derecho a todos los derechos: a la educación, a la salud, a la vivienda, a la propiedad. Tenemos derecho a ser quienes queramos ser”, agregó Sheinbaum.

La presidenta anunció que su administración continuará con el reconocimiento de las mujeres en la historia de México y aseguró que la igualdad sustantiva se encuentra ya en la Constitución de la República.

Al final de su intervención, celebró la apertura de la universidad como un paso fundamental en la reivindicación de los derechos educativos y sociales para los habitantes del oriente mexiquense.

