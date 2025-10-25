Reconocen a Fundación por labor con niños con Síndrome de Down

Premio Allwyn Global Community Award para fundación mexicana por su labor con personas con síndrome de Down (redes)

La Fundación John Langdon Down fue galardonada con el premio Allwyn Global Community Award, en el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1, reconocimiento que distingue su destacada labor social y educativa en favor de personas con Síndrome de Down.

El premio fue otorgado por Allwyn, multinacional de entretenimiento basada en loterías y patrocinadora de la Fórmula 1, que busca reconocer proyectos comunitarios con impacto positivo alrededor del mundo.

La maestra Sylvia G. Escamilla, presidenta y fundadora de la institución, recibió el galardón durante una ceremonia realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en un evento previo a la carrera.

Con más de 53 años de trayectoria, la Fundación John Langdon Down fue seleccionada entre otras cuatro organizaciones internacionales por su enfoque integral en la atención y educación de niños con esta alteración genética.

Premio será usado en educación y atención

La Fundación John Langdon Down fue reconocida por su labor de más de 50 décadas (especial)

El recurso económico asociado al reconocimiento será destinado a fortalecer su programa integral de atención y educación, que beneficia tanto a los niños como a sus familias.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada persona con Síndrome de Down esté plenamente incluida en la sociedad, y ganar el premio F1 Allwyn Global Community Award nos acerca un paso más a lograrlo”, expresó la maestra Escamilla.

Agregó que uno de los mayores retos en México es la atención fragmentada, que impide el desarrollo pleno de las personas con esta condición.

Gracias a este donativo, en los próximos 12 meses la fundación apoyará a 89 niños de entre 6 y 18 años, impulsando el desarrollo de sus habilidades, además de empoderar a más de 440 familiares y cuidadores mediante capacitación y acompañamiento.

El proyecto busca, a largo plazo, promover una mayor independencia en los niños, mejorar su acceso a la educación y al empleo, y fomentar una inclusión social efectiva. Asimismo, se pretende generar un impacto social más amplio al romper estereotipos y cambiar percepciones sobre las personas con Síndrome de Down.

“Esta generosa donación de Allwyn nos permitirá implementar un programa que fomente el desarrollo, elimine barreras y promueva una inclusión que trascienda fronteras”, señaló la fundadora.

El Allwyn Global Community Award consolida a la Fundación John Langdon Down como un referente internacional en la promoción de la inclusión y los derechos de las personas con Síndrome de Down, reafirmando su compromiso con una sociedad más empática, equitativa e incluyente.