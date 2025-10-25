México

Actor de Televisa fue asaltado en el mismo lugar donde mataron a Fede Dorcaz: “La violencia de México”

Patricio José, protagonista de ‘Vivir de amor’ relató el momento en que fue asaltado, lanzando una advertencia que refleja el temor y la resignación de muchos habitantes de la capital

Por Armando Guadarrama

La reciente denuncia de Patricio José sobre la violencia en la Ciudad de México ha reavivado el debate público en torno a la inseguridad en la capital, especialmente tras el asesinato del argentino Fede Dorcaz en la misma zona donde el actor fue asaltado: en la colonia Ampliación Daniel Garza, cerca de Parque Lira, alcaldía Miguel Hidalgo.

El testimonio de Patricio José, conocido por su participación en producciones de Televisa como Vivir de amor y Eternamente amándonos, así como en la película Without Blood dirigida por Angelina Jolie, ha puesto en evidencia la persistente vulnerabilidad que enfrentan tanto ciudadanos como figuras públicas en las calles de la ciudad.

El incidente ocurrió mientras Patricio José conducía su vehículo por una de las avenidas más transitadas de la capital. El actor fue víctima de un cristalazo, modalidad delictiva en la que los agresores rompen el vidrio del automóvil para sustraer pertenencias.

En sus redes sociales, el actor relató: “Un lunes a las 8:00 de la noche, me quedé sin mochila, ya hice la denuncia, ¿servirá de algo? Pues sumar números a la violencia de México, pues bueno, es México”. Esta declaración refleja la frustración y el escepticismo ante la efectividad de las denuncias en un contexto de creciente impunidad.

La denuncia pública de Patricio José fue difundida por el periodista Álex Kaffie a través de su canal de YouTube, donde se mostraron imágenes del vehículo afectado y se detalló el modus operandi de los delincuentes.

Kaffie explicó que la alta congestión vehicular en la zona facilita que los asaltantes actúen durante los embotellamientos, aprovechando la imposibilidad de los conductores para escapar. El propio actor lamentó haber perdido su mochila, aunque destacó que se encontraba en buen estado de salud tras el ataque.

La coincidencia geográfica entre el asalto a Patricio José y el asesinato de Fede Dorcaz ha generado indignación y preocupación en el ámbito artístico y entre la ciudadanía.

Hace apenas unas semanas, Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino de 29 años, fue interceptado en el Periférico de la Ciudad de México por cuatro sujetos en motocicletas, quienes le dispararon mientras viajaba acompañado de una mujer. Según los primeros reportes, Dorcaz habría intentado resistirse a un asalto.

Aunque logró salir del vehículo y activar el botón de auxilio, los paramédicos confirmaron su fallecimiento al llegar al lugar. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes, mientras en redes sociales circulan diversas teorías que sugieren desde un asalto hasta una posible ejecución directa.

La reiteración de hechos violentos en la misma zona ha llevado a Patricio José a cuestionar abiertamente la seguridad en la capital. En otra publicación, el actor advirtió: “No tengan coche en la Ciudad de México”, tras mostrar el daño causado a su vehículo mientras circulaba por el Periférico, a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza.

Esta recomendación, surgida de la experiencia personal, evidencia el temor y la resignación que sienten muchos habitantes ante la ola de delitos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre avances en la investigación del asalto a Patricio José. Su testimonio, sin embargo, ha vuelto a poner en el centro del debate la urgencia de atender la violencia urbana que afecta a la Ciudad de México.

