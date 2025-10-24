Renuncia secretario de Economía de Sinaloa por investigación de joven desaparecido en Mazatlán

Renuncia el secretario de Economía de Sinaloa tras cateo a un bar de propiedad. (Gobierno de Sinaloa)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este jueves que recibió la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como secretario de Economía, esto en medio del caso de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven originario de Durango que fue visto por última vez en un bar propiedad del exfuncionario, ubicado en una zona turística de Mazatlán.

El gobernador recalcó que la salida del funcionario busca facilitar la investigación y fortalecer la transparencia en el proceso: “Reconozco su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad, buscando la verdad y la protección de los derechos de las víctimas”, publicó el gobernador Rocha Moya en X.

El gobernador anunció la renuncia de Ricardo Velarde. (Captura de pantalla)

El gobierno estatal no ha anunciado quién ocupará la secretaría de manera provisional.

Los hechos fueron anunciados después de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) realizara un cateo en el bar Terraza Valentino este 23 de octubre, luego de que el mandatario fuera cuestionado sobre el caso y prometiera un cateo en dicho sitio.

El local Terraza Valentino permanece cerrado la tarde del cateo y personal de la Guardia Nacional resguarda la zona, frecuentada regularmente por turistas y habitantes.

Qué se sabe de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán

Lo que inició como un viaje familiar de descanso terminó en una búsqueda desesperada. Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años, desapareció la madrugada del 5 de octubre tras ingresar al baño del bar Terraza Valentino cerca de las 2:30 de la madrugada.

La desaparición de Carlos Emilio destapó una red de desapariciones al sur de Sinaloa. Crédito: FB: Brenda Valenzuela Gil

Su madre, Brenda Valenzuela, relató que Carlos Emilio viajó con su familia para festejar su graduación como chef. Esa noche, acompañado por sus primas, acudió al centro nocturno en Mazatlán.

“Entró al baño y no regresó. Lo hemos buscado por todas partes, pero nadie da una respuesta clara”, ha explicado su madre en diversos medios de comunicación.

Desde entonces, la familia encabeza una búsqueda que trascendió el círculo íntimo y se convirtió en una causa colectiva. Marchas, publicaciones en redes y la difusión del rostro del joven acompañan el esfuerzo.

La familia de Carlos Emilio y diversos colectivos han realizado convocatorias y manifestaciones para exigir respuestas. Para el sábado 25 de octubre, a las 11:00 de la mañana en Mazatlán, la familia y colectivos de madres buscadoras de Durango y Sinaloa convocaron a una marcha cuyo objetivo es demandar la aparición del joven.

El gobernador de Sinaloa comunicó públicamente que cada reporte de desaparición se atiende mediante operativos interinstitucionales que incluyen a la FGE, el Ejército y la Guardia Nacional. Al abordar el tema de la desaparición en baños de centros nocturnos, Rocha Moya informó que la agenda de seguridad ya lo contempla a petición de empresarios y la sociedad civil.

Datos de búsqueda

(FOTO: FB: Brenda Valenzuela Gil)

La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Durango detalla que Carlos Emilio fue visto por última vez en el baño del establecimiento conocido como Terraza Valentino, en la zona dorada del puerto. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla de color negro, playera negra con letras blancas y tenis blancos con detalles en negro.

La descripción física proporcionada en la ficha señala que Carlos Emilio mide 1,83 metros, tiene complexión delgada, cabello color café, ojos café claro y es de tez blanca.

La autoridad exhorta a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que ayude a dar con su paradero, y solicita comunicarse al correo y al número de emergencias indicados en el documento.