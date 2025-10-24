Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de octubre: estación Zócalo-Tenochititlán se encuentra abierta

Usuarios reportan demoras importantes en la Línea 12 (Mixcoac–Tláhuac), especialmente entre las estaciones Olivos, Tezonco y Culhuacán, donde los trenes llevan más de 10–15 minutos detenidos. A través de redes sociales, pasajeros expresan su frustración por la marcha lenta y los retrasos acumulados
El Metrobús de la Ciudad de México opera con servicio regular en todas sus líneas, sin reportes de retrasos significativos. La estación Xola, de la Línea 2 (Tepalcates-Tacubaya/Colonia del Valle) se encuentra cerrada, debido a una intervención
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 7 (El Rosario–Barranca del Muerto) presenta marcha lenta debido a la revisión de un tren. A través de su cuenta oficial en X, el Metro indicó que el servicio se normalizará en breve
El Metro de la Ciudad de México informa que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña) se encuentra abierta y ofrece servicio con normalidad
Usuarios reportan demoras considerables en la Línea 7 del Metro (El Rosario–Barranca del Muerto), principalmente en las estaciones Refinería y Tacubaya, donde los trenes permanecen detenidos por varios minutos.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 24 de octubre.