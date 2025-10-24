México

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de octubre: estación Zócalo-Tenochititlán se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Por Lorna Huitrón

Guardar
12:50 hsHoy

Usuarios reportan demoras importantes en la Línea 12 (Mixcoac–Tláhuac), especialmente entre las estaciones Olivos, Tezonco y Culhuacán, donde los trenes llevan más de 10–15 minutos detenidos. A través de redes sociales, pasajeros expresan su frustración por la marcha lenta y los retrasos acumulados

12:42 hsHoy

El Metrobús de la Ciudad de México opera con servicio regular en todas sus líneas, sin reportes de retrasos significativos. La estación Xola, de la Línea 2 (Tepalcates-Tacubaya/Colonia del Valle) se encuentra cerrada, debido a una intervención

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 24 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
12:30 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 7 (El Rosario–Barranca del Muerto) presenta marcha lenta debido a la revisión de un tren. A través de su cuenta oficial en X, el Metro indicó que el servicio se normalizará en breve

12:18 hsHoy

El Metro de la Ciudad de México informa que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña) se encuentra abierta y ofrece servicio con normalidad

12:16 hsHoy

Usuarios reportan demoras considerables en la Línea 7 del Metro (El Rosario–Barranca del Muerto), principalmente en las estaciones Refinería y Tacubaya, donde los trenes permanecen detenidos por varios minutos.

12:11 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 24 de octubre.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

San Antonio María Claret y todos los onomásticos que se celebran hoy 24 de octubre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

San Antonio María Claret y

Efemérides 24 de octubre: los sucesos más relevantes que se celebran hoy

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los eventos más importantes que se conmemoran este lunes

Efemérides 24 de octubre: los

‘La Mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy viernes 24 de octubre | En Vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia a las 7:30 de este jueves en Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de la presidenta

¿Ganaste el Chispazo? Resultados de los sorteos de ayer 23 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Resultados de

La Granja VIP EN VIVO hoy 24 de octubre: sigue el reality de TV Azteca al minuto

Te contamos todas las polémicas, dinámicas y lo que debes saber

La Granja VIP EN VIVO

ÚLTIMAS NOTICIAS

La transformación de Lourdes Fernández

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Triple femicidio narco: pidieron la prisión preventiva de ocho imputados y que la causa pase al fuero federal

“Tengo miedo de las consecuencias”: el relato de Lissa Vera sobre la denuncia contra la pareja de Lourdes de Bandana

Récord histórico en el mercado del arte francés con la venta de una singular obra de Yves Klein

Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció “ataques por tierra”

Trump anunció “ataques por tierra” a narcotraficantes tras los dos últimos bombardeos a lanchas

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Maduro ordenó a los venezolanos iniciar una huelga general en caso de ataques contra el país

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

DEPORTES

Las últimas horas del influencer

Las últimas horas del influencer y gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky: el pedido desesperado de sus amigos y el brutal acoso virtual

River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

La fuerte confesión de una ex figura de Boca Juniors y River Plate: “No tengo rodillas, apenas puedo caminar”

“Terminó haciendo lo que había prometido”: la dura acusación de Izquierdoz contra el árbitro Daronco por el polémico final entre U de Chile y Lanús