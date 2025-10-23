‘La Mañanera’ de hoy jueves 23 de octubre | EN VIVO

Sheinbaum mantuvo su postura en desacuerdo sobre los ataques que realiza Estados Unidos fuera de su territorio nacional, asimismo, hace un llamado a respetar la soberanía nacional de los países.
Además, informó que dicha postura ya se ha manifestado ante EEUU y se mantendrá una postura en defensa de la soberanía nacional, por ende, Sheinbaum aseguró que México no sufrirá de dichos ataques.
Tras el reporte de una agencia internacional sobre presuntos empresarios norteamericanos dentro del esquema de huachicol fiscal en México, la presidenta confirmó que sí hay personajes estadounidenses inmiscuidos dentro de las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales dedicados al robo de combustible.
Además, confirmó que los jueces ya tienen los informes legales para que se continúe con órdenes de aprehensión contra las personas correspondientes.
La mandataria mexicana señaló que la defensa de los derechos de las mujeres se incluye junto a la lucha por la igualdad de toda la sociedad mexicana.
La presidenta informó que la reunión que tuvo con directivos de Scotiabank fue para hablar sobre las perspectivas que tiene México sobre los nuevos cambios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Así como conocer más detalles sobre el Plan México y cómo los empresarios podrían ayudar a la economía mexicana.
Francisco Taibo anunció que se terminó un proyecto importante de fomento a la lectura, pues, el director informó que ya se tienen listos 2 millones 500 mil libros para regalar a adolescentes en toda América Latina.
Asimismo, Taibo mostró las primeras 18 portadas de los libros que se distribuirán en países como Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y México.
Además, el titular del Fondo de Cultura señaló que los libros que se entregarán de forma impresa no tendrán su copia digital hasta que hayan pasado varios meses, debido a que se busca fomentar la lectura impresa y no digital.
De acuerdo con Sheinbaum, las primeras cajas de regalo se abrirán el 17 de diciembre en el zócalo capitalino.
Laura Velázquez informó que ya se llegaron a todas las localidades afectadas por las lluvias, por vía terrestre y aérea, los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz están siendo atendidos con víveres y servicios médicos.
En cuanto a los avances de atención en general, se reportó que:
El día de hoy, la mandataria informó que se hablará sobre los avances en la atención de emergencia en los estados afectados por las fuertes lluvias y se tocarán temas de cultura.
En la conferencia participará Laura Velázquez para actualizar los datos sobre los avances en atención por la emergencia de lluvias, Francisco Ignacio Taibo, director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica y la secretaria de cultura, Claudia Curiel, así como Noemí Juárez.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera del Pueblo’ este jueves de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.