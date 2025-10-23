‘La Mañanera’ de hoy jueves 23 de octubre | EN VIVO

Además, informó que dicha postura ya se ha manifestado ante EEUU y se mantendrá una postura en defensa de la soberanía nacional, por ende, Sheinbaum aseguró que México no sufrirá de dichos ataques.

Sheinbaum mantuvo su postura en desacuerdo sobre los ataques que realiza Estados Unidos fuera de su territorio nacional, asimismo, hace un llamado a respetar la soberanía nacional de los países.

“México no está de acuerdo sobre ataques de EEUU a lanchas fuera de su territorio”: Sheinbaum

Además, confirmó que los jueces ya tienen los informes legales para que se continúe con órdenes de aprehensión contra las personas correspondientes.

Tras el reporte de una agencia internacional sobre presuntos empresarios norteamericanos dentro del esquema de huachicol fiscal en México , la presidenta confirmó que sí hay personajes estadounidenses inmiscuidos dentro de las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) y otros grupos criminales dedicados al robo de combustible.

Sheinbaum confirma que empresarios estadounidenses participaban en trama de huachicol fiscal en México

La mandataria mexicana señaló que la defensa de los derechos de las mujeres se incluye junto a la lucha por la igualdad de toda la sociedad mexicana.

Sheinbaum invita a la igualdad social tras aumento de violencia de género

La presidenta informó que la reunión que tuvo con directivos de Scotiabank fue para hablar sobre las perspectivas que tiene México sobre los nuevos cambios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá . Así como conocer más detalles sobre el Plan México y cómo los empresarios podrían ayudar a la economía mexicana.

Reunión de Sheinbaum con CEO de Scotiabank fue por temas del TLC y Plan México

13:47 hs

Mega proyecto de fomento a la lectura

Francisco Taibo anunció que se terminó un proyecto importante de fomento a la lectura, pues, el director informó que ya se tienen listos 2 millones 500 mil libros para regalar a adolescentes en toda América Latina.

Asimismo, Taibo mostró las primeras 18 portadas de los libros que se distribuirán en países como Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y México.

Además, el titular del Fondo de Cultura señaló que los libros que se entregarán de forma impresa no tendrán su copia digital hasta que hayan pasado varios meses, debido a que se busca fomentar la lectura impresa y no digital.