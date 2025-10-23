México

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 22 de octubre

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte ha tocado la puerta con los sorteos de Tris. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este miércoles 22 de octubre compartidos por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 34998

Resultado: 32315

Tris De las Tres

Sorteo: 34999

Resultado: 18511

Tris Extra

Sorteo: 35000

Resultado: 84882

Tris De las Siete

Sorteo: 35001

Resultado: 18686

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Monterrey este 23 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Clima en Tijuana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: temperatura y

Clima en México: el estado del tiempo para Guadalajara este 23 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el estado

Conoce el clima de este día en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Prime Video busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estas narrativas

Estas son las películas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch reporta el

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Sentencian con más de 47 años de prisión a “El Yimmy”, homicida de Edomex

Sicarios en Sinaloa usaban vehículos clonados del Gobierno Federal y habría dos menores de edad entre los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Lo más visto esta semana de Netflix en México

Acusan a Sergio Mayer Mori de no haber dormido con Teo en la suite de La Granja VIP

“El Conquistador”: reality extremo conducido por Julián Gil y Valeria Marín llega a México: fecha de estreno, reglas y premio

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: TV Azteca reacciona a ausencia del Tío Pepe tras ser insultado por los granjeros

DEPORTES

Isaac del Toro recibe nominación

Isaac del Toro recibe nominación al Vélo d’Or y hace historia en el ciclismo mundial

Carlos Slim Domit destaca sobre Checo Pérez: “Eligió Cadillac porque quiere un proyecto nuevo, que lo entusiasme y lo rete”

Real Madrid vs FC Barcelona: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el clásico español desde México

“Si se largaran tres personas, sí”: Tuca Ferretti pone condiciones para volver a Tigres

Clara Brugada presenta el lema oficial del Mundial 2026 para la CDMX