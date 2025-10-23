México

¡Con lluvia de billetes! Luis R Conriquez lleva el lujo a otro nivel en el bautizo de su hija

La velada sorprendió a los asistentes con detalles inesperados y una atmósfera de celebración

Por Zurisaddai González

Luces, música y un aire de exclusividad marcaron la reciente celebración con la que Luis R Conriquez y su pareja, Ivette Camacho, festejaron el bautizo de su hija.

¿Cómo fue el lujoso bautizo?

La pareja organizó una fiesta que dejó claro que el lujo y la alegría fueron los protagonistas de la noche. El evento reunió a figuras destacadas del regional mexicano y ofreció a los invitados una experiencia propia de las grandes celebraciones del espectáculo.

La decoración del salón, en tonos rosados y con arreglos que resaltaban la ocasión especial, sirvió de escenario para una velada inolvidable.

Luis R Conriquez, vestido con un elegante traje beige, e Ivette Camacho, con un vestido blanco, recibieron a sus invitados en un ambiente donde la sofisticación se hizo notar en cada detalle.

La música en vivo elevó el ánimo de la fiesta: Los Tucanes de Tijuana pusieron a todos a bailar, mientras que Josi Cuen, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, también se sumó al repertorio musical, demostrando que la lista de invitados era tan exclusiva como estelar.

Aunque la ubicación exacta del evento se mantuvo en reserva, la pareja disfrutó a la grande cada momento de la celebración.

El bautizo de la hija de Luis R Conriquez e Ivette Camacho no solo destacó por la fiesta, sino también por la manera en que se vivió la tradición.

Uno de los momentos más esperados fue el tradicional bolo, en el que los padrinos sorprendieron a todos lanzando aparentes billetes al aire, provocando una lluvia de dinero que llenó de emoción el salón y se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche.

Quién es Luis R Conriquez

Luis Roberto Conriquez, originario de Caborca, Sonora, nació en febrero de 1996 y desde pequeño mostró una inclinación por la música, inspirado por los artistas que animaban los bailes populares de su región.

Hoy, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del regional mexicano y reconocido por ser el creador de los “corridos bélicos”, un estilo que ha ganado popularidad entre el público joven, Conriquez ha colaborado con artistas como Grupo Firme, Natanael Cano, Grupo Frontera y Peso Pluma, a quien se le considera su padrino musical.

La esposa del cantante presumió el evento( IG ivettejca)

Su carrera ha estado marcada tanto por éxitos como “El Buho” y “JGL”, como por episodios polémicos, incluyendo recientes controversias en presentaciones donde la elección de su repertorio generó reacciones intensas entre sus seguidores.

