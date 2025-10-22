México

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Por Luz Coelloy Mariana Campos

20:43 hs Hoy

Línea 3 del Metro CDMX con servicio lento

Usuarios de la Línea 3 reportaron largos tiempos de espera prolongados, los convoys empezaron a tardar más tiempo del habitual. Por ello, el STC explicó que la línea no presenta averías, así que agilizan la circulación de los trenes.

"Al momento la Línea 3 no presenta avería, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, publicaron.

12:52 hs Hoy

Metrobús CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 22 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

12:50 hs Hoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino.

