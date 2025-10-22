Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Usuarios de la Línea 3 reportaron largos tiempos de espera prolongados, los convoys empezaron a tardar más tiempo del habitual. Por ello, el STC explicó que la línea no presenta averías, así que agilizan la circulación de los trenes.
"Al momento la Línea 3 no presenta avería, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, publicaron.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).