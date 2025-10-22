Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Al momento la Línea 3 no presenta avería, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, publicaron.

Usuarios de la Línea 3 reportaron largos tiempos de espera prolongados, los convoys empezaron a tardar más tiempo del habitual. Por ello, el STC explicó que la línea no presenta averías, así que agilizan la circulación de los trenes.

