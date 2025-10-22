México

Expulsan a dos alumnos de la Universidad de San Luis Potosí, tras denuncia de agresión sexual

Según diversas publicaciones, ambos formaban parte de la Coordinación Estatal de Jóvenes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Universidad Autónoma de San Luis
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Foto: FB/Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) anunció la expulsión definitiva de dos estudiantes de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, tras concluir el procedimiento interno por su presunta participación en la violación de una estudiante.

Conferencia de prensa de la UASLP Crédito: FB/Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP

Mediante un comunicado firmado por el rector, Alejandro Javier Zermeño Guerra, la institución señaló que la medida se tomó al constatarse que los actos de los alumnos constituyeron una infracción grave a los principios y valores universitarios, así como una violación sancionada en el marco normativo interno.

Expulsan a dos alumnos de la Universidad de San Luis Potosí, tras denuncia de agresión sexual Crédito: FB/Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP

De acuerdo con las acciones adoptadas, el rector dispuso la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, así como de varios funcionarios de la Facultad de Derecho. Además, aceptó la renuncia de Germán Federico Pedroza Gaitán, quien se desempeñaba como director de la Facultad, en lo que se concretan los trámites necesarios. Para la gestión temporal de la Facultad de Derecho se nombró una comisión de gobierno compuesta por el secretario general de la Facultad, la titular del Órgano de Control Interno y la abogada general de la Universidad. Además, Olivia Salazar Flores fue designada como nueva titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Comunicado de la UASLP. Foto:
Comunicado de la UASLP. Foto: FB/UASLP

Protocolos y acciones institucionales en UASLP

La UASLP destacó que se giraron instrucciones para realizar una revisión exhaustiva de los protocolos universitarios que atienden casos de violencia de género, para su posible mejora y actualización. También se implementarán jornadas intensivas con el objetivo de reforzar la capacitación del personal universitario y fortalecer las medidas de prevención, aunque entre los estudiantes la labor de Urenda Navarro -abogada de la institución educativa- no ha sido efectiva.

Protocolos y acciones institucionales en UASLP Crédito: FB/Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP

En palabras del rector Zermeño Guerra, estas decisiones “reafirman la política de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia y la total determinación de velar por un ambiente de convivencia basado en el respeto y la dignidad de las personas”. La abogada general y la contralora de la UASLP aseguraron que se revisará el funcionamiento de los protocolos de atención y se ampliará la formación de los recursos humanos involucrados en los procedimientos de atención a la violencia de género.

Nexos de los expulsados con Morena

En relación con la identidad de los alumnos sancionados, en medios locales se señaló como presuntos responsables de la agresión a Santiago Salazar Rebolloso y Santiago Saúl Quiroz, ambos estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Derecho.

Según diversas publicaciones en redes sociales, ambos formaban parte de la Coordinación Estatal de Jóvenes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Luis Potosí. Sus nombres figuraban en las redes sociales oficiales del movimiento juvenil de Morena, donde se les identificaba como Secretario General y Coordinador Estatal, respectivamente.

Horas después, dichas publicaciones fueron retiradas; sin embargo, en redes sociales continúan circulando capturas de pantalla y videos que documentan los vínculos de ambos con las estructuras juveniles del partido. Mientras tanto, la dirigencia estatal de Morena se deslindó públicamente de cualquier relación con los hechos y con los señalados.

