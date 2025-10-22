México

Banxico da a conocer los diseño de la nueva familia de billetes; así serán

De acuerdo con la institución financiera, estos billetes serán más seguros que los que circulan actualmente

Por Miguel Flores

Guardar
Banxico dio a conocer que
Banxico dio a conocer que se emitirá una nueva familia de billetes. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que emitirá una nueva familia de billetes, mismos que, argumentó, serán más seguros que los que circulan actualmente.

La institución aseguró que con las medidas de seguridad se inhibirá su falsificación, y, además, serán más duraderos.

Se adelantó que incorporarán características para facilitar su utilización.

Por medio de su cuenta de la red social X, el Banco de México dio a conocer que se emitirán billetes de 50, 100, 200, 500 y mil pesos.

¿Por qué no hay billete de 20 pesos?

Entre los billetes que se presentaron no se muestra uno con valor de 20 pesos, que es de amplia circulación y tiende a un desgaste mayor que las otras denominaciones.

(X @Banxico)
(X @Banxico)

En circular publicada el pasado 10 de octubre, el Banco de México anunció que comenzará el retiro del billete de 20 pesos “tipo F”.

Se trata del diseño de color azul que entró en circulación en 2007 y que tiene como principal protagonista a Benito Juárez.

La circular aplica para todos los bancos y otras instituciones de crédito, que tendrán que identificar y retirar los billetes.

Sin embargo, las personas que los conserven podrán utilizarlos y su valor se mantendrá íntegro, por lo que deberán ser aceptados invariablemente por las instituciones de crédito.

Cabe recordar que queda otro billete de 20 pesos en circulación, que es el del diseño emitido en 2021, hace apenas cuatro años, con motivo del Bicentenario de la Independencia.

Aunque por medio de redes sociales se ha viralizado la presunta emisión de un billete de 2 mil pesos, el Banco de México no dio a conocer nada al respecto.

