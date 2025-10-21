México

Entre lágrimas, así se reencontraron Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en su regreso a ‘Montse & Joe’

La conductora volvió al foro tras meses de ausencia por motivos de salud, protagonizando un reencuentro lleno de lágrimas, abrazos y palabras que tocaron el corazón de todos los presentes

Por Armando Guadarrama

Yolanda Andrade regresa a la
Yolanda Andrade regresa a la televisión tras superar complicaciones de salud.

El regreso de Yolanda Andrade a la televisión se convirtió en un acontecimiento cargado de emoción y esperanza para sus seguidores y colegas. Tras varios meses de ausencia debido a complicaciones de salud, la conductora reapareció en el foro de “Montse & Joe”, donde fue recibida con lágrimas, abrazos y una ovación por parte de la producción y del público presente.

El reencuentro con Montserrat Oliver, su compañera de más de dos décadas en la pantalla, marcó uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

La llegada de Yolanda Andrade al set se produjo en una camioneta negra. Al verla, Montserrat Oliver no pudo contener la emoción y la recibió con un grito de “¡Hermana!”, seguido de un abrazo que reflejó la profunda amistad que las une.

Durante ese instante, ambas intercambiaron palabras de afecto. Yolanda Andrade, visiblemente conmovida, le expresó a su colega: “Te amo con todo mi corazón”, mientras que Montserrat Oliver le respondió: “Te extrañé mucho”.

El emotivo reencuentro de Yolanda
El emotivo reencuentro de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver conmueve a la audiencia (IG)

El ambiente se cargó aún más de emotividad cuando la modelo se secó las lágrimas y el público, reunido a las afueras del foro, comenzó a corear: “¡Te queremos, Yolanda! ¡Te queremos!”.

La noticia del regreso de Yolanda Andrade había sido anticipada días antes por Martha Figueroa, quien comentó: “Me enteré de una cosa que me dio muchísimo gusto: resulta que ya regresó Yolanda Andrade, ya grabó un programa de Montse y Joe, y la próxima semana grabará otro más”.

Posteriormente, la producción del programa confirmó la información mediante un video que capturó el reencuentro entre las conductoras, subrayando la importancia de este momento para el equipo y la audiencia.

En redes sociales, Montserrat Oliver compartió su alegría por la vuelta de su amiga. A través de sus historias de Instagram, la conductora publicó un video en el que manifestó:

“¿Se acuerdan que les dije que tenía una sorpresa? Ya vieron en mi historia quién llegó. ¡Ay, se me hizo un nudo en la garganta! Me dio tanto gusto que viniera después de tantos meses, y además, que llegara mejor. ¡Ya se las traje!”.

La producción de 'Montse &
La producción de 'Montse & Joe' celebra el regreso de Yolanda Andrade con ovaciones y muestras de cariño (IG)

Más tarde, en otra publicación junto a Yolanda Andrade, añadió: “¡Miren con quién estoy!” y le confesó: “Yo sabía que volverías, lo sabía”.

El trasfondo de este reencuentro está marcado por los desafíos de salud que ha enfrentado Yolanda Andrade desde que en 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. La conductora y actriz sorprendió al público al revelar que, debido a su condición, eventualmente perderá la capacidad de caminar y de hablar.

En una entrevista para el programa Telediario, Yolanda Andrade explicó: “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”.

A pesar de la gravedad de su situación, la presentadora ha compartido que ha experimentado una mejoría significativa, aunque reconoce que ha atravesado momentos muy difíciles.

En declaraciones a los medios, Yolanda Andrade relató: “Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”.

Yolanda volvió al set de Unicable. (Crédito: IG)

Su testimonio refleja la resiliencia con la que enfrenta la enfermedad y la determinación de continuar disfrutando de cada jornada, a pesar de las adversidades.

El retorno de Yolanda Andrade a “Montse & Joe” no solo representa una recuperación física, sino también un símbolo de fortaleza y unión para el equipo del programa y su audiencia, que celebraron su presencia con entusiasmo y afecto.

Temas Relacionados

Montserrat OliverYolanda AndradeMontse & JoeUnicablemexico-entretenimiento

